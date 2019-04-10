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    «Бавария» хочет пригласить Покеттино

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может возглавить «Баварию», сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, мюнхенский клуб хотел бы заменить аргентинским специалистом Нико Ковача, под руководством которого команда демонстрирует нестабильные результаты в текущем сезоне.

    Руководство «Баварии» считает, что Покеттино может заинтересоваться предложенным проектом в виду перспективы выиграть много трофеев.

    Контракт 47-летнего тренера с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2023 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +176

      Звезда запаса 2 минуты назад

      Проблема не в тренере, а в возрастном составе. Такие динозавры, как Рибери, Роббен, Мюллер, Рафинья и прочие, вряд ли какого тренера вообще слушают.

      0
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      Рейтинг: +1456

      BlackMurder 42 минуты назад

      Я чет думаю, что не передернут они его, хотя я и про сарри так де думал, что не покинет наполи) и Зидан не вернеться в Реал)

      0
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      Рейтинг: +154

      Alekxei Z. 1 час назад

      За этим тренером скоро очередь выстроится...

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