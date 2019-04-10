«Бавария» хочет пригласить Покеттино

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино может возглавить «Баварию», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, мюнхенский клуб хотел бы заменить аргентинским специалистом Нико Ковача, под руководством которого команда демонстрирует нестабильные результаты в текущем сезоне.

Руководство «Баварии» считает, что Покеттино может заинтересоваться предложенным проектом в виду перспективы выиграть много трофеев.

Контракт 47-летнего тренера с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2023 года.