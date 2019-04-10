Cope: Диего Коста получил дисквалификацию на 8 матчей

Для нападающего «Атлетико» Диего Косты текущий сезон досрочно завершен, сообщает Cope.

По информации источника, 30-летний футболист получил восьмиматчевую дисквалификацию за оскорбление матери арбитра Хесуса Хиля Мансано во время игры с «Барселоной» в рамках 31-го тура Примеры.

Вина Косты полностью доказана, поскольку его выкрики были отчетливо слышны через микрофон судьи, что позволило их зафиксировать и передать в дисциплинарные органы.