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    Cope: Диего Коста получил дисквалификацию на 8 матчей

    Для нападающего «Атлетико» Диего Косты текущий сезон досрочно завершен, сообщает Cope.

    По информации источника, 30-летний футболист получил восьмиматчевую дисквалификацию за оскорбление матери арбитра Хесуса Хиля Мансано во время игры с «Барселоной» в рамках 31-го тура Примеры.

    Вина Косты полностью доказана, поскольку его выкрики были отчетливо слышны через микрофон судьи, что позволило их зафиксировать и передать в дисциплинарные органы.

    Источник: Cope

    Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио

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    Сегодня, 08:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1371

      TOMSON 56 минут назад

      Мало. За такое больше давать надо. Тем более не в первый раз.

      0
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      Рейтинг: +10084

      bset 1 час назад

      Как бы он так досрочно карьеру не закончил)

      1
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      Рейтинг: +343

      Grag > bset 1 час назад

      пусть заканчивает, не жалко)

      0
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      Рейтинг: +4920

      Skull_Boy 1 час назад

      Вот именно поэтому его еще Конте из основного состава Челси выкидывал, заочно знал, что он гнилой, да и 2 гола в чемпе показатель

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