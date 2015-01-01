Де Лигт: «Роналду – хищник в штрафной»

Капитан «Аякса» Матейс де Лигт поделился впечатлениями после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Мы хорошо сыграли. У нашей команды большой потенциал, и он проявляется в Лиге чемпионов. Мы доказали, что играем в 1/4 финала не случайно. Конечно, «Ювентус» силен дома, все это знают. Поэтому в ответной игре будет тяжело.

Самое выдающееся качество Роналду, кроме его таланта, заключается в том, что он хищник в штрафной. Он видит возможность – крошечный зазор – и невероятно быстро все делает. Он вырывается в зону между двумя игроками», – сказал де Лигт.