Вальверде: «Пришлось помучиться, чтобы выиграть у «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о победе над «Манчестер Юнайтед» (1:0, первый матч 1/4 финала ЛЧ).

«Пришлось помучиться, чтобы выиграть. Завтра мы проанализируем результат. Из-за ошибки соперника мы провели первые 20 минут на его половине поля.

Потом они перешли в атаку и начали прессинг из-за нашей неопределимой ошибки.

У обеих команд собственный стиль. Каждая пыталась его навязать. Во время их атак мы допускали ошибки», – Marca цитирует испанца.