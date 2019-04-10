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    Вальверде: «Пришлось помучиться, чтобы выиграть у «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о победе над «Манчестер Юнайтед» (1:0, первый матч 1/4 финала ЛЧ).

    «Пришлось помучиться, чтобы выиграть. Завтра мы проанализируем результат. Из-за ошибки соперника мы провели первые 20 минут на его половине поля.

    Потом они перешли в атаку и начали прессинг из-за нашей неопределимой ошибки.

    У обеих команд собственный стиль. Каждая пыталась его навязать. Во время их атак мы допускали ошибки», – Marca цитирует испанца.

    • Защитник Жерар Пике сказал, что каталонцам не стоит полагаться на счет первого матча из-за прохода английским клубом «ПСЖ» (0:2 дома, 2:1 на выезде в 1/8 финала).
    • Ответная игра состоится 16-го апреля.

    «МЮ» хорошо перекрыл Месси, но ничего не придумал в атаке

    Источник: Marca

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