Вальверде: «Пришлось помучиться, чтобы выиграть у «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о победе над «Манчестер Юнайтед» (1:0, первый матч 1/4 финала ЛЧ).
«Пришлось помучиться, чтобы выиграть. Завтра мы проанализируем результат. Из-за ошибки соперника мы провели первые 20 минут на его половине поля.
Потом они перешли в атаку и начали прессинг из-за нашей неопределимой ошибки.
У обеих команд собственный стиль. Каждая пыталась его навязать. Во время их атак мы допускали ошибки», – Marca цитирует испанца.
- Защитник Жерар Пике сказал, что каталонцам не стоит полагаться на счет первого матча из-за прохода английским клубом «ПСЖ» (0:2 дома, 2:1 на выезде в 1/8 финала).
- Ответная игра состоится 16-го апреля.