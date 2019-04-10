Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Суарес забил в выездном матче ЛЧ впервые с 2015 года. Гол переписали на Шоу

    «Манчестер Юнайтед» принимает «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    На 12-й минуте счет открыл нападающий гостей Луис Суарес. Мяч стал для него первым в выездном матче турнира, начиная с ноября 2015 года, когда он забил в ворота «Ромы» (6:1, 5-й тур групповой стадии).

    Уругваец проводит 50-ю встречу в Лиге чемпионов – это пятый результат в истории среди представителей его национальности.

    UPD Спустя две минуты УЕФА записал гол на защитника «Юнайтед» Люка Шоу.

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2019 22:19
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 апреля 2019, 10:12

      Жаль Суареса -засчитали как авто гол.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 10 апреля 2019, 22:53

      Барса после разбитого носа Месси стала играть слишком аккуратно
      может его заменить ? и игра оживится

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 10 апреля 2019, 22:50

      Жаль Луиса, он заслужил этот гол. Пора уже прервать эту несправедливую серию. Удачи Суарес, удачи Барса!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 апреля 2019, 22:25

      Да, Люк Шоу в соавторах.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 10 апреля 2019, 22:21

      Мне показалось, что защитника задел...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11