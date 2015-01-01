Черчесов: «Нас сначала ругали, потом хвалили. В России сколько жителей – столько и тренеров»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал участником Всероссийского урока в рамках проекта «ПроеКТОриЯ».

– Наверное, ужасно обидно, когда критикуют вашу команду, но невозможно всегда выигрывать. Как ваша команда справляется с тем, что их всегда хвалят, а потом сильно ругают?

– У нас было наоборот: сначала сильно ругали, а потом сильно хвалили. Вот это чуть лучше – когда так происходит.

Без критики не бывает, тем более ладно если условная закрытая фирма, внутри какие-то процессы происходят, никто этого не видит, а когда сборная страны… У нас сколько жителей – столько и тренеров. У меня иногда складывалось ощущение, что, кроме меня, все в этом деле разбираются.

Другое дело, что критика бывает разной: бывает конструктивной, бывает – просто пишут что хотят. Другое дело, как к этому относиться – в каждом критическом материале есть доля истины. Внимательно отслеживая, естественно, находишь какие-то вещи, на которые надо обращать внимание.

Другое дело, что если ты доходишь до определенного статуса, то без этого не бывает, к этому надо адаптироваться, определенный иммунитет иметь. Самое главное, футболистам доказывать свою состоятельность.

– Вы как-то успокаивали команду перед ЧМ-2018, когда был шквал негативных публикаций?

– У нас был разговор на этот счет. Понятно, тут много говорить не надо, мы уже давно работаем, кто-то со мной в клубах работал, поэтому знают – если мы что-то делаем, значит, это все продумано, просчитано.

Тем более до этого был Кубок конфедераций – такой мини-ЧМ, где мы определенные вещи проделали, определенный анализ был. Какие-то вещи мы сдвинули на день-два, и как раз это и сработало.

Футболисты знают, верят, доверяют. В этом плане мы их не успокаивали, а чуть-чуть правильно направляли.