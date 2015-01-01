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    Черчесов: «Нас сначала ругали, потом хвалили. В России сколько жителей – столько и тренеров»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал участником Всероссийского урока в рамках проекта «ПроеКТОриЯ».

    – Наверное, ужасно обидно, когда критикуют вашу команду, но невозможно всегда выигрывать. Как ваша команда справляется с тем, что их всегда хвалят, а потом сильно ругают?

    – У нас было наоборот: сначала сильно ругали, а потом сильно хвалили. Вот это чуть лучше – когда так происходит.

    Без критики не бывает, тем более ладно если условная закрытая фирма, внутри какие-то процессы происходят, никто этого не видит, а когда сборная страны… У нас сколько жителей – столько и тренеров. У меня иногда складывалось ощущение, что, кроме меня, все в этом деле разбираются.

    Другое дело, что критика бывает разной: бывает конструктивной, бывает – просто пишут что хотят. Другое дело, как к этому относиться – в каждом критическом материале есть доля истины. Внимательно отслеживая, естественно, находишь какие-то вещи, на которые надо обращать внимание.

    Другое дело, что если ты доходишь до определенного статуса, то без этого не бывает, к этому надо адаптироваться, определенный иммунитет иметь. Самое главное, футболистам доказывать свою состоятельность.

    – Вы как-то успокаивали команду перед ЧМ-2018, когда был шквал негативных публикаций?

    – У нас был разговор на этот счет. Понятно, тут много говорить не надо, мы уже давно работаем, кто-то со мной в клубах работал, поэтому знают – если мы что-то делаем, значит, это все продумано, просчитано.

    Тем более до этого был Кубок конфедераций – такой мини-ЧМ, где мы определенные вещи проделали, определенный анализ был. Какие-то вещи мы сдвинули на день-два, и как раз это и сработало.

    Футболисты знают, верят, доверяют. В этом плане мы их не успокаивали, а чуть-чуть правильно направляли.

    • На домашнем ЧМ-2018 россияне дошли до 1/4 финала, где уступили будущим вице-чемпионам мира по пенальти (2:2; 3:4 в серии).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1502

      ivan-football-fan 1 час назад

      "...У меня иногда складывалось ощущение, что, кроме меня, все в этом деле разбираются...."
      Ну..не все, конечно же...Но то, что ты не разбираешься - это точно!

      3
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      Рейтинг: +153

      логист 1 час назад

      как не было игры так и нет вот и критикуют

      4
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    • ...
      Рейтинг: +30386

      Полная Канистра 1 час назад

      ты у нас один такой космодром непотопляемый

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1502

      ivan-football-fan 1 час назад

      "...невозможно всегда выигрывать. ..."
      ????????????
      Это о ком?))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +30386

      Полная Канистра > ivan-football-fan 1 час назад

      у германии Уругвая бельгии это про них

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +287

      EsKamilio 1 час назад

      И один усатый *уй

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2345

      Viper for CSKA 1 час назад

      Получается, что 140 с лишним миллионов тренеров, а сборной рулит Черчесов. Беда...

      5
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      ...
      Рейтинг: +1502

      ivan-football-fan > Viper for CSKA 1 час назад

      )))+

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3962

      _Marqella_ > Viper for CSKA 59 минут назад

      с математикой у тебя проблемы......

      -1
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      Рейтинг: +5470

      андрей андреев 1 час назад

      " У нас сколько жителей – столько и тренеров"
      Как говорила В,Новодворская "В России на 3 человека 4 мнения",так что тренеров поменьше.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33660

      Project Бабангида 1 час назад

      усатый дай порулить....

      4
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      Рейтинг: +2882

      Агасфер 2 часа назад

      Ну за такие бабосы и потерпеть можно,и несправедливую критику мимо ушей пропустить! Вот когда критикуют за работу в 20 тыщ.рублей в месяц-тогда обидно.

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