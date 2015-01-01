Черчесов: «Нас сначала ругали, потом хвалили. В России сколько жителей – столько и тренеров»

"...У меня иногда складывалось ощущение, что, кроме меня, все в этом деле разбираются...."
Ну..не все, конечно же...Но то, что ты не разбираешься - это точно!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал участником Всероссийского урока в рамках проекта «ПроеКТОриЯ».
– Наверное, ужасно обидно, когда критикуют вашу команду, но невозможно всегда выигрывать. Как ваша команда справляется с тем, что их всегда хвалят, а потом сильно ругают?
– У нас было наоборот: сначала сильно ругали, а потом сильно хвалили. Вот это чуть лучше – когда так происходит.
Без критики не бывает, тем более ладно если условная закрытая фирма, внутри какие-то процессы происходят, никто этого не видит, а когда сборная страны… У нас сколько жителей – столько и тренеров. У меня иногда складывалось ощущение, что, кроме меня, все в этом деле разбираются.
Другое дело, что критика бывает разной: бывает конструктивной, бывает – просто пишут что хотят. Другое дело, как к этому относиться – в каждом критическом материале есть доля истины. Внимательно отслеживая, естественно, находишь какие-то вещи, на которые надо обращать внимание.
Другое дело, что если ты доходишь до определенного статуса, то без этого не бывает, к этому надо адаптироваться, определенный иммунитет иметь. Самое главное, футболистам доказывать свою состоятельность.
– Вы как-то успокаивали команду перед ЧМ-2018, когда был шквал негативных публикаций?
– У нас был разговор на этот счет. Понятно, тут много говорить не надо, мы уже давно работаем, кто-то со мной в клубах работал, поэтому знают – если мы что-то делаем, значит, это все продумано, просчитано.
Тем более до этого был Кубок конфедераций – такой мини-ЧМ, где мы определенные вещи проделали, определенный анализ был. Какие-то вещи мы сдвинули на день-два, и как раз это и сработало.
Футболисты знают, верят, доверяют. В этом плане мы их не успокаивали, а чуть-чуть правильно направляли.
- На домашнем ЧМ-2018 россияне дошли до 1/4 финала, где уступили будущим вице-чемпионам мира по пенальти (2:2; 3:4 в серии).