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    «Гладбах» рассчитывает продать Торгана Азара в «Ливерпуль». Игрок хочет в «Боруссию» Д

    Полузащитник «Боруссии» Менхенгладбах Торган Азар может сменить клуб.

    Согласно Nieuwsblad, бельгиец заинтересован в переходе в дортмундскую «Боруссию». Ранее сообщалось, что вторая команда Бундеслиги готова заплатить за 25-летнего хавбека 42 миллиона евро.

    Клуб рассчитывает выручить со сделки больше, поэтому рассчитывает на переговоры с «Ливерпулем», который также интересовался Азаром.

    • Азар перешел в «Боруссию» в июле 2015 года из «Челси» за 8 миллионов евро.
    • В текущем сезоне забил 12 голов и отдал 11 ассистов в 29 играх всех турниров.
    • Контракт истекает в июне 2020 года. Цена по Transfermarkt – 45 миллионов.

    Источник: Nieuwsblad

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