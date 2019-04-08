«Гладбах» рассчитывает продать Торгана Азара в «Ливерпуль». Игрок хочет в «Боруссию» Д

Полузащитник «Боруссии» Менхенгладбах Торган Азар может сменить клуб.
Согласно Nieuwsblad, бельгиец заинтересован в переходе в дортмундскую «Боруссию». Ранее сообщалось, что вторая команда Бундеслиги готова заплатить за 25-летнего хавбека 42 миллиона евро.
Клуб рассчитывает выручить со сделки больше, поэтому рассчитывает на переговоры с «Ливерпулем», который также интересовался Азаром.
- Азар перешел в «Боруссию» в июле 2015 года из «Челси» за 8 миллионов евро.
- В текущем сезоне забил 12 голов и отдал 11 ассистов в 29 играх всех турниров.
- Контракт истекает в июне 2020 года. Цена по Transfermarkt – 45 миллионов.