«Гладбах» рассчитывает продать Торгана Азара в «Ливерпуль». Игрок хочет в «Боруссию» Д

Полузащитник «Боруссии» Менхенгладбах Торган Азар может сменить клуб.

Согласно Nieuwsblad, бельгиец заинтересован в переходе в дортмундскую «Боруссию». Ранее сообщалось, что вторая команда Бундеслиги готова заплатить за 25-летнего хавбека 42 миллиона евро.

Клуб рассчитывает выручить со сделки больше, поэтому рассчитывает на переговоры с «Ливерпулем», который также интересовался Азаром.