«Манчестер Сити» и «Милан» поспорят за форварда «Гремио» Эвертона

По информации The Sun, «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении нападающего «Гремио» Эвертона.

Подписать бразильца также хочет «Милан».

Сумма отступных за 23-летнего футболиста составляет 90 миллионов фунтов стерлингов (около 104 миллионов евро). При этом «Гремио» согласен расстаться форвардом примерно за половину этой суммы.