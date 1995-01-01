«Манчестер Сити» и «Милан» поспорят за форварда «Гремио» Эвертона

Это тот кого каррера хотел купить? Спартак кончено забавная команда
По информации The Sun, «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении нападающего «Гремио» Эвертона.
Подписать бразильца также хочет «Милан».
Сумма отступных за 23-летнего футболиста составляет 90 миллионов фунтов стерлингов (около 104 миллионов евро). При этом «Гремио» согласен расстаться форвардом примерно за половину этой суммы.
- В сезоне-2019 Эвертон провел за бразильский клуб три матча в Кубке Либертадорес и забил один гол.
- Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.