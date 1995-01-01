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    «Манчестер Сити» и «Милан» поспорят за форварда «Гремио» Эвертона

    По информации The Sun, «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении нападающего «Гремио» Эвертона.

    Подписать бразильца также хочет «Милан».

    Сумма отступных за 23-летнего футболиста составляет 90 миллионов фунтов стерлингов (около 104 миллионов евро). При этом «Гремио» согласен расстаться форвардом примерно за половину этой суммы.

    • В сезоне-2019 Эвертон провел за бразильский клуб три матча в Кубке Либертадорес и забил один гол.
    • Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1289

      InterMilLano1908 1 час назад

      Это тот кого каррера хотел купить? Спартак кончено забавная команда

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