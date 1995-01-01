Селюк: «Из-за Азмуна Дзюбе приходится подрабатывать на фланге»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о трансферной политике «Зенита» и конкретно о зимних покупках клуба из Санкт-Петербурга.

О зимних усилениях «Зенита»:

«Если бы не приобрели Азмуна, все могло бы сложиться по-другому. Да и Ракицкий забивает голы, приносит очки – это прекрасно. Вот он только что забитым мячом не дал приблизиться «Локомотиву». Все три покупки усилили «Зенит». Но я внимательно слежу за питерским клубом и отмечаю, что до сих пор много лишних пассажиров в команде, которых надо убирать в межсезонье».

О готовности к еврокубкам:

«Не могу сказать, что сейчас есть никчемные футболисты в «Зените», но впереди Лига чемпионов, а для того, чтобы выступать там, нужны игроки другого уровня. Вот взять Мака, например. Он нормальный парень, но, знаете, нет у него класса».

Об изменениях в команде:

«Ракицкий тоже совершает ошибки, но он адаптируется, он опытный парень, уже влился в коллектив. Вот Оздоев его целует в лысину. Видно же, что Ярослав уже не посторонний в команде. Порой новичок стесняется, а Ракицкий не такой. Те же слова могу сказать и о Барриосе, хотя он дороговатый, но все равно. Он выцарапывает мячи, борется. Про Азмуна и говорить нечего, всем ясно, что Сердар именно тот форвард, который делает результат».

О смене позиции Артема Дзюбы:

«Хотя сейчас моему любимцу Дзюбе приходится подрабатывать, играть на фланге, таскать рояль, чтобы проявлял себя Азмун. Думаю, что три эти покупки дадут все же возможность «Зениту» выиграть чемпионат».