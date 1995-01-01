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    Селюк: «Из-за Азмуна Дзюбе приходится подрабатывать на фланге»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о трансферной политике «Зенита» и конкретно о зимних покупках клуба из Санкт-Петербурга.

    О зимних усилениях «Зенита»:

    «Если бы не приобрели Азмуна, все могло бы сложиться по-другому. Да и Ракицкий забивает голы, приносит очки – это прекрасно. Вот он только что забитым мячом не дал приблизиться «Локомотиву». Все три покупки усилили «Зенит». Но я внимательно слежу за питерским клубом и отмечаю, что до сих пор много лишних пассажиров в команде, которых надо убирать в межсезонье».

    О готовности к еврокубкам:

    «Не могу сказать, что сейчас есть никчемные футболисты в «Зените», но впереди Лига чемпионов, а для того, чтобы выступать там, нужны игроки другого уровня. Вот взять Мака, например. Он нормальный парень, но, знаете, нет у него класса».

    Об изменениях в команде:

    «Ракицкий тоже совершает ошибки, но он адаптируется, он опытный парень, уже влился в коллектив. Вот Оздоев его целует в лысину. Видно же, что Ярослав уже не посторонний в команде. Порой новичок стесняется, а Ракицкий не такой. Те же слова могу сказать и о Барриосе, хотя он дороговатый, но все равно. Он выцарапывает мячи, борется. Про Азмуна и говорить нечего, всем ясно, что Сердар именно тот форвард, который делает результат».

    О смене позиции Артема Дзюбы:

    «Хотя сейчас моему любимцу Дзюбе приходится подрабатывать, играть на фланге, таскать рояль, чтобы проявлял себя Азмун. Думаю, что три эти покупки дадут все же возможность «Зениту» выиграть чемпионат».

    • Состав питерцев пополнили Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос.
    • Последний раз Артем Дзюба забивал за «Зенит» в официальных играх 25 октября, в ворота «Бордо».

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18959

      gol_kak_sokol 16 минут назад

      Хорошо хоть не подворовывать.

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      Рейтинг: +2840

      Агасфер 16 минут назад

      Каждый агент-практически готовый тренер! Почему тренеры не дотягивают до уровня агентов и им втюхивают игроков зачастую против их воли???

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