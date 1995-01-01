Консейсау: «Сделаем все возможное, чтобы переломить ход противостояния»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился впечатлениями от поражения «Ливерпулю» (0:2) в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы выдали хороший старт, но пропустили случайный гол. Второй пропущенный мяч стал следствием индивидуальной ошибки. Но «Порту» несвойственно давать сопернику так легко забивать в свои ворота.

Мы могли забить и сами после неудачных стартовых 30 минут. А во втором тайме заиграли еще лучше, создали пару хороших моментов. Жаль, что не забили.

Впереди еще 90 минут матча на «Драгау», где мы сделаем все возможное, чтобы переломить ход противостояния и выйти в следующий этап. На «Драгау» нам нужна помощь всех и каждого. В этом противостоянии еще ничего не решено», – заявил специалист.