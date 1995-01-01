Клопп: «Мы растеряли ритм, и нужно было чаще забрасывать мяч за спины защитникам «Порту»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту».

«Второй гол – это мировой уровень, роскошная комбинация. Во втором тайме мы немного растеряли ритм, и нужно было чаще забрасывать мяч за спины защитникам «Порту».

Хендерсон – блестящий футболист. Рад, что он показывает это на поле. Ему нравится играть на более выдвинутой позиции. Жаль, что мы не использовали его там последние три с половиной года.

Наби Кейта был сегодня безумно хорош. В предыдущем матче он играл лучше с каждой минутой, так получилось и сегодня», – сказал Клопп.