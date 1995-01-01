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    Клопп: «Мы растеряли ритм, и нужно было чаще забрасывать мяч за спины защитникам «Порту»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту».

    «Второй гол – это мировой уровень, роскошная комбинация. Во втором тайме мы немного растеряли ритм, и нужно было чаще забрасывать мяч за спины защитникам «Порту».

    Хендерсон – блестящий футболист. Рад, что он показывает это на поле. Ему нравится играть на более выдвинутой позиции. Жаль, что мы не использовали его там последние три с половиной года.

    Наби Кейта был сегодня безумно хорош. В предыдущем матче он играл лучше с каждой минутой, так получилось и сегодня», – сказал Клопп.

    • Английский клуб обыграл португальский со счетом 2:0.
    • Ответная встреча состоится 17 апреля в 22:00 по мск.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67555

      Рубик Докоян 1 час назад

      Ещё предоставится возможность реализовать потенциал игроков и воплотить свои футбольные задумки и идеи.

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