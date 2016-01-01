«Манчестер Сити» проиграл все еврокубковые матчи против английских команд

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Единственный гол забил форвард Хын-Мин Сон.

Всего «Сити» в истории провел пять матчей против английских команд в еврокубках. Во всех манчестерцы проиграли.

Ответная игра с «Тоттенхэмом» состоится на следующей неделе в Манчестере.

«Сити» брал еврокубок в 1970 году (победа в Кубке обладателей кубков).

Манчестерцы – действующие победители АПЛ.

Обидно за новый стадион «Тоттенхэма». Первый матч в ЛЧ на нем – кошмар