«Манчестер Сити» проиграл все еврокубковые матчи против английских команд

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Единственный гол забил форвард Хын-Мин Сон.
Всего «Сити» в истории провел пять матчей против английских команд в еврокубках. Во всех манчестерцы проиграли.
- Ответная игра с «Тоттенхэмом» состоится на следующей неделе в Манчестере.
- «Сити» брал еврокубок в 1970 году (победа в Кубке обладателей кубков).
- Манчестерцы – действующие победители АПЛ.
Обидно за новый стадион «Тоттенхэма». Первый матч в ЛЧ на нем – кошмар