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    «Манчестер Сити» проиграл все еврокубковые матчи против английских команд

    В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Единственный гол забил форвард Хын-Мин Сон.

    Всего «Сити» в истории провел пять матчей против английских команд в еврокубках. Во всех манчестерцы проиграли.

    • Ответная игра с «Тоттенхэмом» состоится на следующей неделе в Манчестере.
    • «Сити» брал еврокубок в 1970 году (победа в Кубке обладателей кубков).
    • Манчестерцы – действующие победители АПЛ.

    Обидно за новый стадион «Тоттенхэма». Первый матч в ЛЧ на нем – кошмар

    Источник: Бомбардир.ру

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