Свидетель: «Кокорин в кофейне призывал мужчин выйти на улицу и разобраться. Говорил: «Если есть тут смелые люди»

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Игорь Краснов выступил в суде с показаниями. Он рассказал о конфликте между футболистами и чиновником Минпромторга Денисом Паком в московской кофейне осенью.

«С моей точки зрения это было неправильное и недопустимое поведение в общественном месте. Координации и сговора между этими людьми я не видел и не слышал.

После эпизода с Паком компания вела себя вызывающе и агрессивно. Призывали всех удалить видео с телефонов. В частности Александр Кокорин выкрикивал призывы выйти на улицу и разобраться, «если тут есть смелые люди».

Кокорин призывал смелых мужчин выйти на улицу и разобраться. Это была оферта широкому кругу лиц. Он выкрикивал несколько раз. Это был словесный призыв к мужчинам», – рассказал Краснов.

Другой свидетель по делу Екатерина Бобкова назвала Кокорина святошей и ангелочком.

назвала Кокорина святошей и ангелочком. В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве. Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты