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    Свидетель: «Кокорин в кофейне призывал мужчин выйти на улицу и разобраться. Говорил: «Если есть тут смелые люди»

    Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Игорь Краснов выступил в суде с показаниями. Он рассказал о конфликте между футболистами и чиновником Минпромторга Денисом Паком в московской кофейне осенью.

    «С моей точки зрения это было неправильное и недопустимое поведение в общественном месте. Координации и сговора между этими людьми я не видел и не слышал.

    После эпизода с Паком компания вела себя вызывающе и агрессивно. Призывали всех удалить видео с телефонов. В частности Александр Кокорин выкрикивал призывы выйти на улицу и разобраться, «если тут есть смелые люди».

    Кокорин призывал смелых мужчин выйти на улицу и разобраться. Это была оферта широкому кругу лиц. Он выкрикивал несколько раз. Это был словесный призыв к мужчинам», – рассказал Краснов.

    • Другой свидетель по делу Екатерина Бобкова назвала Кокорина святошей и ангелочком.
    • В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

    Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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