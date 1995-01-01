«Святоша, ангелочек, добрый отзывчивый мальчик». Свидетель Бобкова охарактеризовала Кокорина

На суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева выступила свидетель Екатерина Бобкова. Она была в компании мужчин, когда они избили в кофейне чиновника Минпромторга Дениса Пака.

«Саша — святоша. До этого я их не видела четыре года. Иногда в клубах пересекались. Он ангелочек, добрый, отзывчивый мальчик. Как не переживать за его судьбу? Но это не влияет на мои слова. Я говорю вам правду.

Был ли сговор? Они из кафе даже вышли по отдельности, какой сговор. Обычная уличная драка, я такие каждый день вижу. У меня сосед жену избивает, его не сажают», – сказала Бобкова.

В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

Игроки частично признали вину.

Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты