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    «Святоша, ангелочек, добрый отзывчивый мальчик». Свидетель Бобкова охарактеризовала Кокорина

    На суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева выступила свидетель Екатерина Бобкова. Она была в компании мужчин, когда они избили в кофейне чиновника Минпромторга Дениса Пака.

    «Саша — святоша. До этого я их не видела четыре года. Иногда в клубах пересекались. Он ангелочек, добрый, отзывчивый мальчик. Как не переживать за его судьбу? Но это не влияет на мои слова. Я говорю вам правду.

    Был ли сговор? Они из кафе даже вышли по отдельности, какой сговор. Обычная уличная драка, я такие каждый день вижу. У меня сосед жену избивает, его не сажают», – сказала Бобкова.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).
    • Игроки частично признали вину.

    Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +941

      Axe111 1 минуту назад

      Ахахахахахахахах шкурка

      0
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      Рейтинг: +117

      afw13 35 минут назад

      ага, святоша) это вот эта чтоль лярва у кокоши в кафе под столом отсасывала?)))

      1
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      Рейтинг: +2810

      Агасфер 51 минуту назад

      Всё закончится награждением орденами "Дружба народов" и пересмотром контракта Газпромом,в сторону увеличения зряплаты.

      1
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      Рейтинг: +4886

      KLIM777 > Агасфер 42 минуты назад

      и возбуждением уголовного дела в отношении Пака. Все-таки он был не прав и должен понести наказание))

      0
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      Рейтинг: +3191

      la verdad 55 минут назад

      У меня альтернативная точка зрения: Зазвездившийся безмозглый баран.

      2
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      Рейтинг: +2810

      Агасфер > la verdad 52 минуты назад

      Это не альтернативная,это-преобладающая.Рабочая версия,так сказать.

      0
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      Рейтинг: +4829

      mihail200606 1 час назад

      Эту тему можно убрать с сайта?

      2
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      Рейтинг: +5608

      Asbjorn 1 час назад

      отличные свидетельские показания

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      Рейтинг: +2965

      порт 1 час назад

      Ангелочек? Мля, помер что ли?

      2
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      Рейтинг: +2810

      Агасфер > порт 53 минуты назад

      Нет,но на пути.Как и каждый.

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