Алексей Миранчук анонсировал митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в социальной сети опубликовал анонс митинга в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игроки проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«Я обращаюсь ко всем болельщикам футбольных клубов России! Для нас с вами футбол – это жизнь. В спорте нет врагов, есть соперники. У наших российских игроков сейчас трудное время, и я прошу вас не оставаться в стороне, не делать акцент на фанатские цвета и вступаться.

Я прошу вас встать за российских игроков и на один день объединиться. Ребят хотят за драку посадить на три года, но вы-то как фанаты понимаете, что мы все с вами за драки давным-давно бы уже сидели. Ребята понесли наказание, все что происходит сейчас – это уже беспредел. И если мы не отстоим наши права сейчас, то в дальнейшем на их месте сможет оказаться каждый из нас. Так что, вы за российский футбол и за правду?

Тогда приходите в ГайдПарк Сокольники 13 апреля 2019 года в 19:00. Не оставайтесь в стороне!» – говорит в анонсе организатор митинга Игорь Шумилин.

В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве. Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

Игроки частично признали вину.

text text text Публикация от text (@miranchuk) 9 Апр 2019 в 8:23 PDT

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