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    Алексей Миранчук анонсировал митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в социальной сети опубликовал анонс митинга в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игроки проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    «Я обращаюсь ко всем болельщикам футбольных клубов России! Для нас с вами футбол – это жизнь. В спорте нет врагов, есть соперники. У наших российских игроков сейчас трудное время, и я прошу вас не оставаться в стороне, не делать акцент на фанатские цвета и вступаться.

    Я прошу вас встать за российских игроков и на один день объединиться. Ребят хотят за драку посадить на три года, но вы-то как фанаты понимаете, что мы все с вами за драки давным-давно бы уже сидели. Ребята понесли наказание, все что происходит сейчас – это уже беспредел. И если мы не отстоим наши права сейчас, то в дальнейшем на их месте сможет оказаться каждый из нас. Так что, вы за российский футбол и за правду?

    Тогда приходите в ГайдПарк Сокольники 13 апреля 2019 года в 19:00. Не оставайтесь в стороне!» – говорит в анонсе организатор митинга Игорь Шумилин.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).
    • Игроки частично признали вину.

    text

    Публикация от text (@miranchuk)

    Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты

    Источник: Инстаграм Алексея Миранчука

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    Сегодня, 22:05
    Комментарии9
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      Рейтинг: +272

      R015RK 12 минут назад

      Думаю, что 13.04.2019 г. в 19.00 ч. в ГайдПарк Сокольники явится ОМОН и Лёша поедет к своим друзьям за несанкционированный митинг.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3094

      Zubo 15 минут назад

      Спасибо Алексей, честно и смело!

      0
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      Рейтинг: +1127

      Shaitan. 18 минут назад

      Всех пришедших повяжут и посадят вместе со своими кумирами. Приятного просмотра

      2
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      Рейтинг: +30346

      Полная Канистра 22 минуты назад

      чела послал а Миранчук чё сам не выступил

      1
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      Рейтинг: +120

      afw13 32 минуты назад

      неужели и миранчук из этих, которых даже таксисты не возят?)

      1
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      Рейтинг: +213

      Konyshev_RW 36 минут назад

      Леша тоже хочет у кокошки на коленках посидеть?

      1
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      Рейтинг: +457

      vladimir63 45 минут назад

      а это тот который на бентли или тот который на ролс-ройсе ?

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      Рейтинг: +3287

      Lester84 48 минут назад

      Митинг-то согласованный? А то Миранчуки так вслед за Кокошей и Мамаем в СИЗО поедут

      5
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      Рейтинг: +3415

      vladik12 > Lester84 2 минуты назад

      На своих "Роллс-Ройс" и "Бентли".

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