Семак – о Набиуллине: «Чтобы играть в старте, нужно обладать мастерством»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о фигуре своего защитника Эльмира Набиуллина. Специалист считает, что игроку нужно расти.

«Набиуллин – молодой футболист, у него есть хорошие качества, есть скорость. Ему надо расти, играть и работать, чтобы вырасти в хорошего футболиста. Я за него буду только рад. Он работает и никаких претензий быть не может, потому что парень пашет на тренировках.

Но для того, чтобы играть в старте, пахать и работать недостаточно, нужно обладать ещe и мастерством. Мастерство или у тебя есть, или ты должен его через игры набрать, чтобы у тебя был багаж и опыт, который тебе позволит играть и быть одним из лидеров», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».