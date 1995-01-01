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    Семак – о Набиуллине: «Чтобы играть в старте, нужно обладать мастерством»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о фигуре своего защитника Эльмира Набиуллина. Специалист считает, что игроку нужно расти.

    «Набиуллин – молодой футболист, у него есть хорошие качества, есть скорость. Ему надо расти, играть и работать, чтобы вырасти в хорошего футболиста. Я за него буду только рад. Он работает и никаких претензий быть не может, потому что парень пашет на тренировках.

    Но для того, чтобы играть в старте, пахать и работать недостаточно, нужно обладать ещe и мастерством. Мастерство или у тебя есть, или ты должен его через игры набрать, чтобы у тебя был багаж и опыт, который тебе позволит играть и быть одним из лидеров», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Набиуллин перешел в «Зенит» в феврале 2018 года из «Рубина».
    • В текущем сезоне защитник принял участие в 11 матчах РПЛ и Кубка России.
    • «Зенит» купил Набиуллина за 4,5 миллиона евро.

    Источник: Спорт БО

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2827

      Агасфер 1 час назад

      В феврале 2018!Отличная работа! А Ахмедов -игрок основы ЦСКА и игрок сборной.

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      Рейтинг: +47

      biber ru > Агасфер 42 минуты назад

      и бесплатно

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