Свидетель: «До удара стулом Пак в кофейне вел себя уверенно и дерзко»

В общем, картина ясная:
компания Ко и Ма вели себя непристойно. им сделали замечание, что им, по любому не понравилось. Они ударили Пака стулом, что ему, по любому, не понравилось.
ВОПРОСЫ?
В пивбарах часто невозможно сидеть с дамой. Какие-нить Кокоры/Мамаи обязательно будут громко материться...иногда - вместе со своими девицами... ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ГОСПОДА?
Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Игорь Краснов выступил в суде с показаниями. Он рассказал о конфликте между футболистами и чиновником Минпромторга Денисом Паком в московской кофейне осенью.
– Что делал Пак после удара стулом?
– Он встал на ноги. Я не видел, чтоб он ответил физически. Но мне показалось, что если раньше он вел себя уверенно и дерзко, то после ударов я увидел попытку погасить конфликт, – ответил Краснов.
– Когда состоялось примирение, конфликт закончился уже? Как это выглядело?
– Все в этом мире рано или поздно заканчивается. Вот и конфликт закончился. Случилось замирение, стороны сказали, что претензий друг к другу не имеют. Официанты открыли боковые двери, и компания ушла.
- В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
- Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).
- Игроки частично признали вину.
Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты