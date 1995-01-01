Свидетель: «До удара стулом Пак в кофейне вел себя уверенно и дерзко»

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Игорь Краснов выступил в суде с показаниями. Он рассказал о конфликте между футболистами и чиновником Минпромторга Денисом Паком в московской кофейне осенью.

– Что делал Пак после удара стулом?

– Он встал на ноги. Я не видел, чтоб он ответил физически. Но мне показалось, что если раньше он вел себя уверенно и дерзко, то после ударов я увидел попытку погасить конфликт, – ответил Краснов.

– Когда состоялось примирение, конфликт закончился уже? Как это выглядело?

– Все в этом мире рано или поздно заканчивается. Вот и конфликт закончился. Случилось замирение, стороны сказали, что претензий друг к другу не имеют. Официанты открыли боковые двери, и компания ушла.

В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве. Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

Игроки частично признали вину.

Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты