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    Свидетель: «До удара стулом Пак в кофейне вел себя уверенно и дерзко»

    Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Игорь Краснов выступил в суде с показаниями. Он рассказал о конфликте между футболистами и чиновником Минпромторга Денисом Паком в московской кофейне осенью.

    – Что делал Пак после удара стулом?

    – Он встал на ноги. Я не видел, чтоб он ответил физически. Но мне показалось, что если раньше он вел себя уверенно и дерзко, то после ударов я увидел попытку погасить конфликт, – ответил Краснов.

    – Когда состоялось примирение, конфликт закончился уже? Как это выглядело?

    – Все в этом мире рано или поздно заканчивается. Вот и конфликт закончился. Случилось замирение, стороны сказали, что претензий друг к другу не имеют. Официанты открыли боковые двери, и компания ушла.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).
    • Игроки частично признали вину.

    Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1413

      ivan-football-fan 8 минут назад

      В общем, картина ясная:
      компания Ко и Ма вели себя непристойно. им сделали замечание, что им, по любому не понравилось. Они ударили Пака стулом, что ему, по любому, не понравилось.
      ВОПРОСЫ?
      В пивбарах часто невозможно сидеть с дамой. Какие-нить Кокоры/Мамаи обязательно будут громко материться...иногда - вместе со своими девицами... ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ГОСПОДА?

      -1
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      Рейтинг: +349

      sergey610 22 минуты назад

      "ВЕЛИКИЕ" КОЗЛЫ ( Кокорин и Мамаев) так вели себя скромно?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3150

      Старикан 1 час назад

      ...Пак сидел в кафе и уверенно с дерзостью пил кофе...гы))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1190

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря «Смотрите, какой я сильный скрипач».

      0
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      Рейтинг: +2827

      Агасфер 1 час назад



      Телеканал "..." сообщает подробности допроса. Согласно им, свидетель Карен Григорян сообщил, что с Кокориным-старшим была некая девушка. На опрос прокурора, была ли между спортсменом и его спутницей !имитация интимной близости", Григорян ответил утвердительно. Согласно его рассказу, девушка "садилась сверху" на Кокорина, спускалась к нему под стол. А дальше на колени футболиста... пересел его друг по фамилии Куропаткин, а девица переключилась на Мамаева и легла на него.

      В этот момент к компании и подошел возмущенный Пак, нецензурно объяснивший, что подобное непотребство неприятно наблюдать соседним столикам. После этого чиновник и получил побои.

      Отмечается, что подробности досуга супругов пришлось выслушивать их женам, которые присутствовали на заседании суда.


      1
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      Рейтинг: +1413

      ivan-football-fan > Агасфер 13 минут назад

      Почему-то думается, что жёны... перетерпят)))++

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