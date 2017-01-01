Свидетель Бобкова: «Пак сказал компании Кокорина и Мамаева, что они похожи на кучку ***»

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова выступила в суде. Она рассказала о событиях, случившихся осенью в московской кофейне, где компания игроков избила чиновника Минпромторга Дениса Пака.

«Поехали в кофейню. Примерно в том же составе. Мы прошли в самый конец зала, сели в угол. Сидели, общались.

Пришел Пак, сел за столик рядом. Когда мы пришли, в нашем углу никого не было. Все были на эмоциях, но вызывающе никто себя не вел. Даже тему драки с водителем не поднимали. Были ли у ребят повреждения? У кого-то были вроде.

Они просто пели Gangnam Style (видео клипа на композицию доступно ниже – прим. «Бомбардир»). Пак спросил, вы надо мной смеетесь? Александр [Кокорин] повернулся и сказал: «Извините, просто вы на него похожи». Тот ответил: «А вы на кучку *** [ушлепков]».

Он переспросил, и потом все это произошло. Саша переспросил: «Кого назвал этим словом?» Пак сказал: «Вас». Тогда Саша его ударил», – такова трактовка Бобковой.

В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве. Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

Игроки частично признали вину.

Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты