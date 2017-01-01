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    Свидетель Бобкова: «Пак сказал компании Кокорина и Мамаева, что они похожи на кучку ***»

    Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова выступила в суде. Она рассказала о событиях, случившихся осенью в московской кофейне, где компания игроков избила чиновника Минпромторга Дениса Пака.

    «Поехали в кофейню. Примерно в том же составе. Мы прошли в самый конец зала, сели в угол. Сидели, общались.

    Пришел Пак, сел за столик рядом. Когда мы пришли, в нашем углу никого не было. Все были на эмоциях, но вызывающе никто себя не вел. Даже тему драки с водителем не поднимали. Были ли у ребят повреждения? У кого-то были вроде.

    Они просто пели Gangnam Style (видео клипа на композицию доступно ниже – прим. «Бомбардир»). Пак спросил, вы надо мной смеетесь? Александр [Кокорин] повернулся и сказал: «Извините, просто вы на него похожи». Тот ответил: «А вы на кучку *** [ушлепков]».

    Он переспросил, и потом все это произошло. Саша переспросил: «Кого назвал этим словом?» Пак сказал: «Вас». Тогда Саша его ударил», – такова трактовка Бобковой.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).
    • Игроки частично признали вину.

    Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2810

      Агасфер 12 секунд назад



      Телеканал ... сообщает подробности допроса. Согласно им, свидетель Карен Григорян сообщил, что с Кокориным-старшим была некая девушка. На опрос прокурора, была ли между спортсменом и его спутницей !имитация интимной близости", Григорян ответил утвердительно. Согласно его рассказу, девушка "садилась сверху" на Кокорина, спускалась к нему под стол. А дальше на колени футболиста... пересел его друг по фамилии Куропаткин, а девица переключилась на Мамаева и легла на него.

      В этот момент к компании и подошел возмущенный Пак, нецензурно объяснивший, что подобное непотребство неприятно наблюдать соседним столикам. После этого чиновник и получил побои.

      Отмечается, что подробности досуга супругов пришлось выслушивать их женам, которые присутствовали на заседании .

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      Рейтинг: +941

      Axe111 2 минуты назад

      Ой б** ты оже на это слово похожа

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      Рейтинг: +1189

      Бабушка Зильзиля 7 минут назад

      Это же жена Гены Бобкова))

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      Рейтинг: +4110

      prezent2017 10 минут назад

      Кого сажать, Коку или Паку? Совсем обалдели чиновнички!

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      Рейтинг: +2257

      arzamas 17 минут назад

      Крутая мАсковская лимита не нашла общий язык.)

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      Рейтинг: +2810

      Агасфер 45 минут назад

      Ну вот,сознанка пошла наконец!!! Только не рядом вы сидели,дебилы.Молодец,баба,язык не спрячешь!При этом она думает,что оправдывает поведение своих другарей.

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      Рейтинг: +3415

      vladik12 45 минут назад

      Музыкальная пауза на "Бомбе".

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