Адвокат Кокорина: «Полстраны переживает за судьбу Александра»

Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова полагает, что за судьбу ее подзащитного переживает полстраны. Такую точку зрения она выразила на суде по делу спортсмена, который обвиняется по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«Обеспокоены ли вы судьбой Кокорина?» — спросил одного из свидетелей прокурор.

В допрос вмешалась адвокат Стукалова.

«Переживаете ли вы за то, что будет с Кокориным?» — перефразировал вопрос прокурор.

«Полстраны переживает», — ответила ему Стукалова.

В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

и были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве. Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).

Игроки частично признали вину.

Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты