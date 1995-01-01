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    Адвокат Кокорина: «Полстраны переживает за судьбу Александра»

    Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова полагает, что за судьбу ее подзащитного переживает полстраны. Такую точку зрения она выразила на суде по делу спортсмена, который обвиняется по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    «Обеспокоены ли вы судьбой Кокорина?» — спросил одного из свидетелей прокурор.

    В допрос вмешалась адвокат Стукалова.

    «Переживаете ли вы за то, что будет с Кокориным?» — перефразировал вопрос прокурор.

    «Полстраны переживает», — ответила ему Стукалова.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд четырежды продлевал их арест: первые три раза – на 60 дней, четвертый – на полгода (до 25 сентября).
    • Игроки частично признали вину.

    Идет суд над Кокориным и Мамаевым. Главные факты

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:08
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1714

      maygli 1 минуту назад

      До этого случая, я думаю % 80 населения нашей страны даже не знали, кто такие Мамаев и Кокорин.

      0
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      Рейтинг: +524

      amazonaws 2 минуты назад

      Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
      Следствие, суд и прокуратура действуют в рамках законов России.
      Доказательства работают против обвиняемых.
      Обвинительное заключение УТВЕРЖДЕНО прокурором, а дело обвиняемых направлено в суд для рассмотрения.
      Благодарим московских следователей за ОТЛИЧНОЕ расследование этого уголовного дела.
      Они не позволили обвиняемым замять это дело.
      Ждём РЕАЛЬНЫХ сроков наказания хулиганам и выпивохам по совокупности - от 2-х до 7-ми лет, с отбыванием в колонии, а там как решит суд, соразмерно тяжести содеянного подсудимыми Кокориным, Мамаевым и братки.

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      Рейтинг: +157

      za logiku 17 минут назад

      Прям полстраны?! Прям 75млн?! Из тех, кто знает, что случилось, а таких далеко не пол страны, прям переживают только близкие люди. Остальным пофиг! Зенит играет, идёт первым, Краснодар играет, идёт вторым! И всем фиолетово, кроме родных, кроме тех, кого это касается!

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      Рейтинг: +3813

      ilichkadr > za logiku 7 минут назад

      А другие полстраны, прям 75млн....... переживают за Павла.

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      Рейтинг: +2799

      Агасфер 27 минут назад

      М-да,раскололи два петуха страну надвое! Значит не так уж у нас плохи дела,как утверждает либеральная общественность.

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