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    Роналду тренировался в общей группе «Ювентуса» перед матчем с «Аяксом»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся в общую группу команды накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

    На сегодняшней тренировке португалец занимался наравне со всеми.

    25 марта 34-летний футболит получил повреждение подколенного сухожилия.

    • Встреча «Аякс» – «Ювентус» состоится в среду, 10 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • В текущем сезона Роналду провел за туринцев 36 игр, забил 24 мяча и сделал 12 голевых передач.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67326

      Рубик Докоян 54 секунды назад

      Увидим в составе "Юве" в матче с "Аяксом" завтра.

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