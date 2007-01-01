Роналду тренировался в общей группе «Ювентуса» перед матчем с «Аяксом»

Увидим в составе "Юве" в матче с "Аяксом" завтра.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся в общую группу команды накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса».
На сегодняшней тренировке португалец занимался наравне со всеми.
25 марта 34-летний футболит получил повреждение подколенного сухожилия.
- Встреча «Аякс» – «Ювентус» состоится в среду, 10 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
- В текущем сезона Роналду провел за туринцев 36 игр, забил 24 мяча и сделал 12 голевых передач.