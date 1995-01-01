Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Тренера Аргентины Скалони сбила машина во время езды на велосипеде. Он избежал серьезных травм

    Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони получил незначительные травмы в результате ДТП.

    Сегодня утром 40-летнего специалиста сбила машина во время велосипедной прогулки на Мальорке. Он был доставлен в университетскую больнице вблизи Пальмы [главного города Балеарских островов].

    Скалони получил ряд повреждений лица и тела, в основном порезы и ушибы. После обследования врачами он был отпущен из госпиталя.

    • 40-летний тренер живет на Мальорке большую часть года после завершения карьеры игрока.
    • Скалони был назначен исполняющим обязанности главного тренера Аргентины после ЧМ-2018.

    Источник: The Independent

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77082
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67242
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru