Тренера Аргентины Скалони сбила машина во время езды на велосипеде. Он избежал серьезных травм

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони получил незначительные травмы в результате ДТП.

Сегодня утром 40-летнего специалиста сбила машина во время велосипедной прогулки на Мальорке. Он был доставлен в университетскую больнице вблизи Пальмы [главного города Балеарских островов].

Скалони получил ряд повреждений лица и тела, в основном порезы и ушибы. После обследования врачами он был отпущен из госпиталя.