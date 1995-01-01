Быстров – о «Краснодаре», казино, черной икре

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров дал интервью Sportbox. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О «Краснодаре»

— В «Краснодаре» есть главная фигура — Сергей Галицкий, который требует всегда играть в атаку. Он дает тренеру карт-бланш. Ты можешь проиграть, но от намеченного курса отходить нельзя. Когда наставник почти не зависит от результата, он спокойно может держать планку. Многие тренеры могли бы это сделать. Даже если мы и получали по шапке из-за того, что где-то играли авантюрно, то потом все равно делали то же самое, потому что так надо. Получалась двоякая ситуация.

О соке и картошке

— Александр Данишевский как-то сказал, что вам всегда не хватало в «Спартаке» свежевыжатого сока и вы постоянно из-за этого доставали врача. Было?

— Очень люблю свежевыжатый сок! Не видел ничего плохого в своей просьбе. Еще с врачами у нас были постоянные споры из-за картошки. Они кричали, что мне нельзя есть картошку. Но если я ее люблю? Мне все равно, что там доказали врачи. Я не могу есть спагетти, что мне голодным ходить?! Да, просил врачей, чтобы на кухне мне разрешили давать свежевыжатый сок и картошку. Пил и ел их в день игры, до игры, после матча. И все было хорошо. Мне это не мешало играть в футбол. Сейчас вроде эти блюда никто не запрещает, получается я был прав.

О казино

— Бывший полузащитник «Зенита» Константин Коноплев говорил, что вы были главным балагуром в питерском клубе. Могли зайти в казино вместе с Властимилом Петржелой. Было?

— Так это ни для кого не секрет. Ходил не только я, но и вся команда. В гостинице «Орленок», где мы останавливались, когда играли с московскими командами, на первом этаже было казино. Часто туда спускались поиграть. Пока туда ходили, не было ни одного поражения от московских клубов. Как только запретили посещать азартное место, в первом же матче после этого решения, мы проиграли. Совпадение? Не думаю...

О черной икре

— Сергей Шавло утверждает, что из «Спартака» вы приехали в молодежку и стали спрашивать, где черная икра.

— Бред! Может быть, Шавло хотел понравиться болельщикам, после того как я ушел. Я воспитывался без черной икры. В «Зените» ее не было. В «Спартаке» действительно в день игры давали немного. Ну давали и давали. Спокойно к ней относился. Никогда ее не требовал! Получается сок и картошку требовал, а икру — нет. Может быть, он меня с кем-то перепутал.