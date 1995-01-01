Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Ромащенко: «У нас сейчас новая сборная»

    Тренер сборной России Мирослав Ромащенко поговорил об обновлении команды. Также специалист обратил внимание на травмы игроков.

    – То, что не все получилось со ставкой на контратакующую игру в последних матчах с Бельгией и Казахстаном, как-то связано с отсутствием травмированных Александра Ерохина, Алана Дзагоева и Романа Зобнина?

    – У нас, по большому счету, сейчас новая сборная. И каждый раз мы сталкиваемся с тем, что в нее приходится вызывать новых футболистов. Вот сейчас не было Дзагоева, Ерохина, Зобнина, которых вы назвали, получил травму Ильи Кутепов, а по ходу встречи еще и Далер Кузяев. Практически с листа сыграл Ильзат Ахметов, чего в практике Саламыча еще никогда не было.

    Для нас значима потеря даже одного игрока. А здесь их сразу несколько. Но на то, что не сработала ставка на контратакующую игру, это глобально не повлияло. У нас были неплохие моменты, чтобы вскрывать оборону бельгийцев, реализовывая предложенное ранее на установках и теоретических занятиях. Возможно, это бы произошло, если, скажем, Александр Головин сыграл бы на позиции Кузяева – чуть выше средней зоны, ближе к воротам, где можно и дриблинг включить, и пробить. Но тогда бы команда потеряла при переходах из обороны в атаку через контроль мяча.

    Далер здорово прессингует, он мобилен и неуступчив в единоборствах, но все же не так хорошо двигает мяч между линиями, что для нас было очень важно. И вот здесь нам в определенной степени не хватило получившего травму Зобнина.

    • В группе отбора Евро-2020 россияне идут вторыми.
    • Ближайший соперник – Сан-Марино (8 июня).
    • На чемпионате мира-2018 сборная России вылетела в 1/4 финала.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77080
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66997
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru