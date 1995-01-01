Ромащенко: «У нас сейчас новая сборная»

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко поговорил об обновлении команды. Также специалист обратил внимание на травмы игроков.

– То, что не все получилось со ставкой на контратакующую игру в последних матчах с Бельгией и Казахстаном, как-то связано с отсутствием травмированных Александра Ерохина, Алана Дзагоева и Романа Зобнина?

– У нас, по большому счету, сейчас новая сборная. И каждый раз мы сталкиваемся с тем, что в нее приходится вызывать новых футболистов. Вот сейчас не было Дзагоева, Ерохина, Зобнина, которых вы назвали, получил травму Ильи Кутепов, а по ходу встречи еще и Далер Кузяев. Практически с листа сыграл Ильзат Ахметов, чего в практике Саламыча еще никогда не было.

Для нас значима потеря даже одного игрока. А здесь их сразу несколько. Но на то, что не сработала ставка на контратакующую игру, это глобально не повлияло. У нас были неплохие моменты, чтобы вскрывать оборону бельгийцев, реализовывая предложенное ранее на установках и теоретических занятиях. Возможно, это бы произошло, если, скажем, Александр Головин сыграл бы на позиции Кузяева – чуть выше средней зоны, ближе к воротам, где можно и дриблинг включить, и пробить. Но тогда бы команда потеряла при переходах из обороны в атаку через контроль мяча.

Далер здорово прессингует, он мобилен и неуступчив в единоборствах, но все же не так хорошо двигает мяч между линиями, что для нас было очень важно. И вот здесь нам в определенной степени не хватило получившего травму Зобнина.