Быстров – об ограблении своего дома: «У нас только футболистов могут посадить, а за настоящее преступление сидеть необязательно»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал об ограблении своего дома. Оно случилось еще тогда, когда спортсмен продолжал карьеру.

— Нашли грабителей вашего дома?

— У нас только футболистов могут посадить. А за настоящее преступление сидеть видимо не обязательно. Расскажу показательную историю. Через 7-8 месяцев после ограбления охранник, который следит за моим домом, увидел у ларька человека очень похожего на подозреваемого в краже. Он сразу сообщил мне. Я позвонил в следственный отдел. Был вечер пятницы и, видимо, люди уже отдыхали. Час звонил, никто не поднял трубку. В итоге узнал у друзей, как нужно действовать в такой ситуации.

Оказывается, чтобы полицейские могли начать работать, нужно найти конкретный номер дела, по которому подозревается человек. Только тогда можно вызвать наряд. Я позвонил следователю, который вел дело. Оказалось, что оно лежит в архиве, поэтому номер узнать быстро не получится. И вообще раз оно в архиве, то извини... В общем никому уже до меня не было дела. А прошло меньше года. Видимо, поменялся начальник и решил, что висяки предыдущего руководства – не его проблема. Так что никого не нашли…

— О чем из похищенного больше всего сожалеете?

— Эти уроды ворвались ко мне в дом с боевыми пистолетами и убили двух моих собак, которых очень любил. Они были самым ценным. Остальное лишь материальные вещи, которые можно заново купить.