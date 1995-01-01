Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Быстров – об ограблении своего дома: «У нас только футболистов могут посадить, а за настоящее преступление сидеть необязательно»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал об ограблении своего дома. Оно случилось еще тогда, когда спортсмен продолжал карьеру.

    — Нашли грабителей вашего дома?

    У нас только футболистов могут посадить. А за настоящее преступление сидеть видимо не обязательно. Расскажу показательную историю. Через 7-8 месяцев после ограбления охранник, который следит за моим домом, увидел у ларька человека очень похожего на подозреваемого в краже. Он сразу сообщил мне. Я позвонил в следственный отдел. Был вечер пятницы и, видимо, люди уже отдыхали. Час звонил, никто не поднял трубку. В итоге узнал у друзей, как нужно действовать в такой ситуации.

    Оказывается, чтобы полицейские могли начать работать, нужно найти конкретный номер дела, по которому подозревается человек. Только тогда можно вызвать наряд. Я позвонил следователю, который вел дело. Оказалось, что оно лежит в архиве, поэтому номер узнать быстро не получится. И вообще раз оно в архиве, то извини... В общем никому уже до меня не было дела. А прошло меньше года. Видимо, поменялся начальник и решил, что висяки предыдущего руководства – не его проблема. Так что никого не нашли…

    — О чем из похищенного больше всего сожалеете?

    — Эти уроды ворвались ко мне в дом с боевыми пистолетами и убили двух моих собак, которых очень любил. Они были самым ценным. Остальное лишь материальные вещи, которые можно заново купить.

    • В качестве игрока Быстров провел больше всего матчей за «Спартак» (2005-2009 годы, 99 матчей в РПЛ, 17 голов).
    • С 2004 по 2013 год футболист выступал за сборную (47 матчей, четыре гола).
    • Главное достижение в карьере – две победы в РПЛ с «Зенитом».

    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77080
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66997
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru