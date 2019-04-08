Ромащенко: «Зобнин готов к европейскому топ-клубу. У него была возможность уехать после ЧМ-2018»

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко поговорил о будущем полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Специалист считает, что игрок готов к отъезду из РПЛ.

– Зобнин уже готов играть в европейском топ-клубе?

– Вполне. У него была возможность после чемпионата мира уехать. Думаю, и еще будут варианты.

– Чемпионат чьей страны больше остальных подходит для его стиля?

– На мой взгляд, Германии.