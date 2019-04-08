Ромащенко: «Зобнин готов к европейскому топ-клубу. У него была возможность уехать после ЧМ-2018»

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко поговорил о будущем полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Специалист считает, что игрок готов к отъезду из РПЛ.
– Зобнин уже готов играть в европейском топ-клубе?
– Вполне. У него была возможность после чемпионата мира уехать. Думаю, и еще будут варианты.
– Чемпионат чьей страны больше остальных подходит для его стиля?
– На мой взгляд, Германии.
- Зобнин в текущем сезоне РПЛ провел 18 матчей.
- Рыночная стоимость игрока – 13 миллионов евро.
- Главное достижение в карьере – победа в чемпионате России в сезоне-2016/17.