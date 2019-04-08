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    Ромащенко: «Зобнин готов к европейскому топ-клубу. У него была возможность уехать после ЧМ-2018»

    Тренер сборной России Мирослав Ромащенко поговорил о будущем полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Специалист считает, что игрок готов к отъезду из РПЛ.

    – Зобнин уже готов играть в европейском топ-клубе?

    – Вполне. У него была возможность после чемпионата мира уехать. Думаю, и еще будут варианты.

    – Чемпионат чьей страны больше остальных подходит для его стиля?

    – На мой взгляд, Германии.

    • Зобнин в текущем сезоне РПЛ провел 18 матчей.
    • Рыночная стоимость игрока – 13 миллионов евро.
    • Главное достижение в карьере – победа в чемпионате России в сезоне-2016/17.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2019 23:20
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