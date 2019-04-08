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    Мама Головина: «Саша говорил: «Умру, но футбол не брошу»

    Мама полузащитника «Монако» Александра Головина Светлана рассказала, что в детстве футболисту приходилось сидеть на диете. Сейчас игрок оценивается на трансферном рынке в 30 миллионов евро.

    «Из-за проблем со здоровьем пришлось сесть на диету. Он год на диете сидел, от конфет, от сладостей отказался. Сказал: «Мама, я умру, но футбол не брошу».

    У нас во дворе футбольное поле. Он проснулся – и на стадион. И сейчас приезжает – на второй день идет тренироваться», – сообщила женщина.

    • Головина купили в «Монако» за 30 миллионов евро.
    • Игрок в текущем сезоне Лиги 1 провел 20 матчей, забил гол, сделал два результативных паса.
    • «Монако» в таблице идет 16-м.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    08.04.2019 22:58
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