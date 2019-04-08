Мама Головина: «Саша говорил: «Умру, но футбол не брошу»

Мама полузащитника «Монако» Александра Головина Светлана рассказала, что в детстве футболисту приходилось сидеть на диете. Сейчас игрок оценивается на трансферном рынке в 30 миллионов евро.

«Из-за проблем со здоровьем пришлось сесть на диету. Он год на диете сидел, от конфет, от сладостей отказался. Сказал: «Мама, я умру, но футбол не брошу».

У нас во дворе футбольное поле. Он проснулся – и на стадион. И сейчас приезжает – на второй день идет тренироваться», – сообщила женщина.