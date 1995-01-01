Мама Головина: «В детстве у Саши были проблемы с сердцем, с поджелудочной. Врачи запрещали играть»

Мать полузащитника «Монако» Александра Головина Светлана рассказала, что в детстве игрок испытывал проблемы со здоровьем. Сейчас футболист оценивается на рынке в 30 миллионов евро.

– Был момент, когда Саша мог закончить с футболом?

– В детстве у него была куча болячек. Запрещали играть врачи. Воспаление было поджелудочной, отец его на руках выносил.

– Что Саша любит больше всего из еды? Чего ему там не хватает?

– Да он вообще перестал нормально питаться! Любит он шашлыки. Когда болезнь была, ему запретили жареное. А в шашлыке он не мог отказать. Таблеток ему надаем... И с сердцем были проблемы, категорически запрещены были нагрузки.