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    Мама Головина: «В детстве у Саши были проблемы с сердцем, с поджелудочной. Врачи запрещали играть»

    Мать полузащитника «Монако» Александра Головина Светлана рассказала, что в детстве игрок испытывал проблемы со здоровьем. Сейчас футболист оценивается на рынке в 30 миллионов евро.

    – Был момент, когда Саша мог закончить с футболом?

    – В детстве у него была куча болячек. Запрещали играть врачи. Воспаление было поджелудочной, отец его на руках выносил.

    – Что Саша любит больше всего из еды? Чего ему там не хватает?

    – Да он вообще перестал нормально питаться! Любит он шашлыки. Когда болезнь была, ему запретили жареное. А в шашлыке он не мог отказать. Таблеток ему надаем... И с сердцем были проблемы, категорически запрещены были нагрузки.

    • Головина купили в «Монако» за 30 миллионов евро.
    • Игрок в текущем сезоне Лиги 1 провел 20 матчей, забил гол, сделал два результативных паса.
    • «Монако» в таблице идет 16-м.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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