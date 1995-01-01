Тренер сборной России Ромащенко: «После возобновления сезона было заметно, что Дзюба на себя не похож»

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко поговорил об игре форварда команды Артема Дзюбы. По мнению специалиста, в феврале-марте зенитовец выступал не на максимуме возможностей.

«Даже если вспомнить первые игры после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож. Сейчас, через игры, он потихоньку добирает форму, повышает функциональный уровень, становится более мобильным и подвижным. Давайте не забывать, что с такими габаритами, как у Дзюбы, тяжело без функциональной базы передвигаться по полю и навязывать борьбу сопернику», – сказал Ромащенко.