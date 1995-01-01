Каррера – единственный тренер «Спартака», побеждавший ЦСКА на «Открытие Арене»

В матче 22 тура РПЛ «Спартак» дома уступил ЦСКА (0:2). Главный тренер Олег Кононов, таким образом, свой первый поединок во главе красно-белых против армейцев проиграл.

Единственным тренером «Спартака», побеждавшим ЦСКА на «Открытие Арене», остается Массимо Каррера. Под его руководством спартаковцы дома обыграли красно-синих в двух матчах (общий счет – 6:1).