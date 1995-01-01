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    Каррера – единственный тренер «Спартака», побеждавший ЦСКА на «Открытие Арене»

    В матче 22 тура РПЛ «Спартак» дома уступил ЦСКА (0:2). Главный тренер Олег Кононов, таким образом, свой первый поединок во главе красно-белых против армейцев проиграл.

    Единственным тренером «Спартака», побеждавшим ЦСКА на «Открытие Арене», остается Массимо Каррера. Под его руководством спартаковцы дома обыграли красно-синих в двух матчах (общий счет – 6:1).

    • «Открытие Арена» введена в эксплуатацию в 2014 году.
    • Мурат Якин в 2015 году проиграл с командой ЦСКА в Тушино со счетом 0:4.
    • Сменивший швейцарца Дмитрий Аленичев уступил армейцам дома со счетом 1:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4315

      vka1970 12 минут назад

      До подождите мальца.Лет так десять.Может тогда обыгрывать опять научимся.Поменяем ещё десяток тренеров и методом научного тыка попадём в искомое.По другому же мы не умеем.))
      Зато увольнять неугодных научились с успехом.Кого надо оставляем и горе капитан во втором тайме с ЦСКА истерично бьёт себя по ляшкам и выглядит как загнанная лошадь (каламбур), а кого не надо выставляем на трансфер и рассказываем что это оптимизация.Хотя иногда и без объяснений убираем.Как осенью на совете директоров.Прямая цитата: Его убирать надо сейчас пока выигрывать не начал.

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      Рейтинг: +67194

      Рубик Докоян 38 минут назад

      Надо Федуну возвращать Массимо, а то некому ЦСКА обыгрывать на своей арене. ))) А если без смеха, будет время сравнить его результаты и всех остальных до него и после. Но для полноты и корректности сравнения надо, чтобы они провели два полных сезона в Спартаке.

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