Каррера – единственный тренер «Спартака», побеждавший ЦСКА на «Открытие Арене»

До подождите мальца.Лет так десять.Может тогда обыгрывать опять научимся.Поменяем ещё десяток тренеров и методом научного тыка попадём в искомое.По другому же мы не умеем.))
Зато увольнять неугодных научились с успехом.Кого надо оставляем и горе капитан во втором тайме с ЦСКА истерично бьёт себя по ляшкам и выглядит как загнанная лошадь (каламбур), а кого не надо выставляем на трансфер и рассказываем что это оптимизация.Хотя иногда и без объяснений убираем.Как осенью на совете директоров.Прямая цитата: Его убирать надо сейчас пока выигрывать не начал.
В матче 22 тура РПЛ «Спартак» дома уступил ЦСКА (0:2). Главный тренер Олег Кононов, таким образом, свой первый поединок во главе красно-белых против армейцев проиграл.
Единственным тренером «Спартака», побеждавшим ЦСКА на «Открытие Арене», остается Массимо Каррера. Под его руководством спартаковцы дома обыграли красно-синих в двух матчах (общий счет – 6:1).
- «Открытие Арена» введена в эксплуатацию в 2014 году.
- Мурат Якин в 2015 году проиграл с командой ЦСКА в Тушино со счетом 0:4.
- Сменивший швейцарца Дмитрий Аленичев уступил армейцам дома со счетом 1:2.