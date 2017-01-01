Экс-спортивный директор «Милана»: «Одно из самых больших сожалений – это то, что я не смог подписать Обамеянга»

Бывший спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал о своем самом большом сожалении за время работы в клубе.

«Милан» с Гаттузо делает отличную работу, команда находится в зоне Лиге чемпионов. Дженнаро нравится эта работа, он любит клуб. Я вижу его главным тренером «Милана» на протяжении многих лет.

Ошибки арбитров? Их нужно забыть. Мы должны думать о следующих матчах, которые имеют основополагающее значение для того, чтобы завершить сезон на четвертом месте.

Самое большое сожаление – это то, что я не смог продолжить проект, в котором пробыл всего 15 месяцев. Я хотел провести больше трансферных окон, а потом уже оценивать по максимуму. Тяжело сделать чудо за короткое время. Обамеянг был футболистом, за которым мы следили наиболее внимательно, но не смогли привезти в Милан. И мне было очень жаль, что я не довел эту сделку до конца. Это еще одно большое мое сожаление», – сказал Мирабелли.