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    Экс-спортивный директор «Милана»: «Одно из самых больших сожалений – это то, что я не смог подписать Обамеянга»

    Бывший спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал о своем самом большом сожалении за время работы в клубе.

    «Милан» с Гаттузо делает отличную работу, команда находится в зоне Лиге чемпионов. Дженнаро нравится эта работа, он любит клуб. Я вижу его главным тренером «Милана» на протяжении многих лет.

    Ошибки арбитров? Их нужно забыть. Мы должны думать о следующих матчах, которые имеют основополагающее значение для того, чтобы завершить сезон на четвертом месте.

    Самое большое сожаление – это то, что я не смог продолжить проект, в котором пробыл всего 15 месяцев. Я хотел провести больше трансферных окон, а потом уже оценивать по максимуму. Тяжело сделать чудо за короткое время. Обамеянг был футболистом, за которым мы следили наиболее внимательно, но не смогли привезти в Милан. И мне было очень жаль, что я не довел эту сделку до конца. Это еще одно большое мое сожаление», – сказал Мирабелли.

    • Мирабелли занимал пост спортивного директора «Милана» с апреля 2017-го по июль 2018 года.
    • При нем команда в прошлом сезоне заняла шестое место в Серии А.
    • В момент прихода функционера в миланский клуб нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг выступал за дортмундскую «Боруссию». В январе 2018 года форвард перешел в «Арсенал» за почти 64 миллиона евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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