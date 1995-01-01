Бартомеу: «В 2016 году мы интересовались Погба, но не смогли позволить себе его трансфер по деньгам»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал, что несколько лет назад клуб проявлял интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба. По его словам, трансфер не состоялся из-за высокой цены, запрошенной «Ювентусом», за который тогда выступал француз.

«Летом 2015 года Поль Погба играл в Турине, и мы просто сказали «Ювентусу», что, если однажды они решат его продать, нам будет интересно.

Когда «Ювентус» продавал футболиста, они сообщили нам, каким должно быть предложение, а мы не могли позволить себе потратить такую ​​сумму денег в то время.

Итак, Поль отправился в «Юнайтед», и он делает их лучше, как команду, потому что сейчас он – одна из звезд мирового футбола.

Я предпочитаю не говорить об игроках из других команд, потому что я уверен, что в «Барселоне» также есть футболисты, способные улучшить другие команды.

Что я должен признать, так это то, что «МЮ» за последние несколько лет создал отличный коллектив, в котором играют хорошие футболисты.

Я уверен, что в следующем сезоне они будут кандидатами на победу в АПЛ, а в этом году – на попадание в Лигу чемпионов», – сказал Бартомеу.