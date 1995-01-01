Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Бартомеу: «В 2016 году мы интересовались Погба, но не смогли позволить себе его трансфер по деньгам»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал, что несколько лет назад клуб проявлял интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба. По его словам, трансфер не состоялся из-за высокой цены, запрошенной «Ювентусом», за который тогда выступал француз.

    «Летом 2015 года Поль Погба играл в Турине, и мы просто сказали «Ювентусу», что, если однажды они решат его продать, нам будет интересно.

    Когда «Ювентус» продавал футболиста, они сообщили нам, каким должно быть предложение, а мы не могли позволить себе потратить такую ​​сумму денег в то время.

    Итак, Поль отправился в «Юнайтед», и он делает их лучше, как команду, потому что сейчас он – одна из звезд мирового футбола.

    Я предпочитаю не говорить об игроках из других команд, потому что я уверен, что в «Барселоне» также есть футболисты, способные улучшить другие команды.

    Что я должен признать, так это то, что «МЮ» за последние несколько лет создал отличный коллектив, в котором играют хорошие футболисты.

    Я уверен, что в следующем сезоне они будут кандидатами на победу в АПЛ, а в этом году – на попадание в Лигу чемпионов», – сказал Бартомеу.

    • Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро.
    • В этом сезоне 26-летний футболист провел за «МЮ» 39 игр, забил 14 мячей и сделал 11 голевых передач.
    • В среду, 10 апреля, «Юнайтед» встретится с «Барселоной» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77080
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66997
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru