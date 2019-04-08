Орлов: «Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить. При чем тут Кононов»?

Кононов был бы отличным тренером в ФНЛ. Для команд, которые не претендуют ни на что особенное. Мотиватор из него никакой. Пиджак малохольный.
Комментатор Геннадий Орлов встал на защиту главного тренера «Спартака» Олега Кононова после поражения красно-белых от ЦСКА (0:2) во встрече 22-го тура РПЛ.
«Шансы «Спартака» на попадание в зону Лиги чемпионов после поражения от ЦСКА зависят от красно-белых. Если Мельгарехо и Зе Луиш будут такие моменты не использовать… «Спартак» в первом тайме был сильнее ЦСКА, но подвела реализация ее игроков. Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить. При чем тут Кононов?
Тренер дает установку, и команда выходит на игру. Но если моменты были, и футболисты не использовали их, значит, в первом тайме все было правильно выстроено с точки зрения построения игры. От игроков многое зависит. Тактика была верна, но, если не хватает исполнительского мастерства, что тут поделать?» – сказал Орлов.
- За восемь туров до завершения чемпионата «Спартак» набрал 36 очков и занимает пятое место в таблице.
- От второй строчки, дающей право на попадание в групповой раунд Лиги чемпионов, москвичей отделяют пять очков.
- Кононов возглавил красно-белых в ноябре 2018 года. Поражение от ЦСКА стало для него первым в РПЛ на посту тренера «Спартака».