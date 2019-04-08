Орлов: «Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить. При чем тут Кононов»?

Комментатор Геннадий Орлов встал на защиту главного тренера «Спартака» Олега Кононова после поражения красно-белых от ЦСКА (0:2) во встрече 22-го тура РПЛ.

«Шансы «Спартака» на попадание в зону Лиги чемпионов после поражения от ЦСКА зависят от красно-белых. Если Мельгарехо и Зе Луиш будут такие моменты не использовать… «Спартак» в первом тайме был сильнее ЦСКА, но подвела реализация ее игроков. Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить. При чем тут Кононов?

Тренер дает установку, и команда выходит на игру. Но если моменты были, и футболисты не использовали их, значит, в первом тайме все было правильно выстроено с точки зрения построения игры. От игроков многое зависит. Тактика была верна, но, если не хватает исполнительского мастерства, что тут поделать?» – сказал Орлов.