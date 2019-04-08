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    Орлов: «Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить. При чем тут Кононов»?

    Комментатор Геннадий Орлов встал на защиту главного тренера «Спартака» Олега Кононова после поражения красно-белых от ЦСКА (0:2) во встрече 22-го тура РПЛ.

    «Шансы «Спартака» на попадание в зону Лиги чемпионов после поражения от ЦСКА зависят от красно-белых. Если Мельгарехо и Зе Луиш будут такие моменты не использовать… «Спартак» в первом тайме был сильнее ЦСКА, но подвела реализация ее игроков. Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить. При чем тут Кононов?

    Тренер дает установку, и команда выходит на игру. Но если моменты были, и футболисты не использовали их, значит, в первом тайме все было правильно выстроено с точки зрения построения игры. От игроков многое зависит. Тактика была верна, но, если не хватает исполнительского мастерства, что тут поделать?» – сказал Орлов.

    • За восемь туров до завершения чемпионата «Спартак» набрал 36 очков и занимает пятое место в таблице.
    • От второй строчки, дающей право на попадание в групповой раунд Лиги чемпионов, москвичей отделяют пять очков.
    • Кононов возглавил красно-белых в ноябре 2018 года. Поражение от ЦСКА стало для него первым в РПЛ на посту тренера «Спартака».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:24
    Комментарии16
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      Рейтинг: +9150

      Супервайзер 15 секунд назад

      Кононов был бы отличным тренером в ФНЛ. Для команд, которые не претендуют ни на что особенное. Мотиватор из него никакой. Пиджак малохольный.

      0
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      Рейтинг: +3340

      Владислав Vlad 4 минуты назад

      Если бы сыграли 0:0, то к Кононову вопросов бы не было. Да, не забили, бывает.
      НО!!!!! 1 момент у Зе и 1 момент у Мельги - Это что??? Это что за игра такая - атакующая, Романцевская, где за весь матч всего два момента???
      А про пропущенные голы почему г-н Орлов не сказал??? Матч-то проигран не из-за того, что не забили, а из-за того, что пропустили.
      Почему после перерыва армейцы вышли, как на последний бой, а спартаковцы вышли прогуляться??? Что за настрой такой на второй тайм??? Кто так настроил игроков??? Не, не Кононов?

      0
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      Рейтинг: +3307

      sochi-2013 15 минут назад

      Наверное первый раз, согласен с Орловым. Только я об этом вчера написал.

      0
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      Рейтинг: +2763

      Агасфер 18 минут назад

      Кононов вообще нигде НИ ПРИ ЧЁМ! Для всего остального есть Федуны.

      0
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      Рейтинг: +2887

      александр п 38 минут назад

      Дайте Кононову время,можно подумать что кто то в РПЛ лучше играет.

      1
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      Рейтинг: +558

      Тони Монтана Б > александр п 30 минут назад

      Время нынче не позволительная роскошь... Ни кто не хочет ждать... Тем более Федун...

      0
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      Рейтинг: +2887

      александр п > Тони Монтана Б 17 минут назад

      Я про сектантов,которые гадят Спартаку как могут,а Федун до лета подождёт по любому.

      1
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      Рейтинг: +471

      Genz 55 минут назад

      Виноват Кононов. Накуя выпускать на важный матч е...аного задроту Джиго с отсутствием игровой практики . Зачем сразу ставить в основу Зобнина после длительного отсутствия. Мельгарехо наказать

      0
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      Рейтинг: +2887

      александр п > Genz 36 минут назад

      А кем их всех заменить? А тут ещё Глушак поплыл,не выдержал обструкции врагов Спартака.

      1
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      Рейтинг: +1340

      giluxa1963 59 минут назад

      да спартаку все плохие

      0
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      Рейтинг: +914

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Странно. Обычно все чмырят Орлова, а тут не слова.
      Иногда лучше живать, чем говорить.

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      Рейтинг: +3023

      nik55 1 час назад

      впервые с Орловым согласен но вина Кононова тоже очевидна

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      Рейтинг: +67148

      Рубик Докоян 1 час назад

      Тренер определяет состав на игру, тактику и схему игры, давая установку. А играют футболисты на поле, и как они играют мы видим.

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