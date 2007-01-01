«Я промахнулся больше тебя в этом сезоне». Мбаппе поддержал Чупо-Мотинга

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил поддержку своему партнеру по атаке Эрику Чупо-Мотингу.

В матче 31-го тура Лиги 1 со «Страсбуром» (2:2) камерунец в одной из атак подставил ногу под уже летящий в ворота соперника мяч, но вместо того, чтобы занести его в сетку, он направил мяч в штангу, от которой тот выскочил в поле.

«Досада. Вот как можно назвать сегодняшний вечер. Мы пытались сделать все, что могли...

Эрик, я промахнулся больше тебя в этом сезоне. Мы остаемся единой командой и будем поддерживать тебя до конца», – написал Мбаппе в инстаграме.

В текущем сезоне Чупо-Мотинг провел за парижан 27 игр, забил три гола и сделал две результативные передачи.

twit text — Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 апреля 2019 г.

Нападающий «ПСЖ» выбил мяч с линии ворот соперника. Таких промахов вы еще не видели