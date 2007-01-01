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    «Я промахнулся больше тебя в этом сезоне». Мбаппе поддержал Чупо-Мотинга

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил поддержку своему партнеру по атаке Эрику Чупо-Мотингу.

    В матче 31-го тура Лиги 1 со «Страсбуром» (2:2) камерунец в одной из атак подставил ногу под уже летящий в ворота соперника мяч, но вместо того, чтобы занести его в сетку, он направил мяч в штангу, от которой тот выскочил в поле.

    «Досада. Вот как можно назвать сегодняшний вечер. Мы пытались сделать все, что могли...

    Эрик, я промахнулся больше тебя в этом сезоне. Мы остаемся единой командой и будем поддерживать тебя до конца», – написал Мбаппе в инстаграме.

    В текущем сезоне Чупо-Мотинг провел за парижан 27 игр, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Нападающий «ПСЖ» выбил мяч с линии ворот соперника. Таких промахов вы еще не видели

    Источник: Инстаграм Килиана Мбаппе

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