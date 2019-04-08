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    Marca: на этой неделе Облак продлит контракт с «Атлетико»

    Голкипер «Атлетико» Ян Облак подпишет новое соглашение с клубом. По информации Marca, мадридцы надеются официально объявить о продлении на этой неделе.

    По новому договору словак станет вторым самым высокооплачиваемым игроком команды после нападающего Антуана Гризманна. Сумма отступных за Облака составит 100 миллионов евро. Текущее соглашение 26-летнего футболиста с «Атлетико» рассчитано до лета 2021 года.

    Вратарем интересуется «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

    • «Атлетико» приобрел Облака у «Бенфики» в 2014 году за 16 миллионов евро.
    • В этом сезоне голкипер провел за мадридцев 40 матчей (21 – на ноль) и пропустил 32 гола.

    Источник: Marca

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