Marca: на этой неделе Облак продлит контракт с «Атлетико»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак подпишет новое соглашение с клубом. По информации Marca, мадридцы надеются официально объявить о продлении на этой неделе.
По новому договору словак станет вторым самым высокооплачиваемым игроком команды после нападающего Антуана Гризманна. Сумма отступных за Облака составит 100 миллионов евро. Текущее соглашение 26-летнего футболиста с «Атлетико» рассчитано до лета 2021 года.
Вратарем интересуется «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
- «Атлетико» приобрел Облака у «Бенфики» в 2014 году за 16 миллионов евро.
- В этом сезоне голкипер провел за мадридцев 40 матчей (21 – на ноль) и пропустил 32 гола.