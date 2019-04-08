Marca: на этой неделе Облак продлит контракт с «Атлетико»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак подпишет новое соглашение с клубом. По информации Marca, мадридцы надеются официально объявить о продлении на этой неделе.

По новому договору словак станет вторым самым высокооплачиваемым игроком команды после нападающего Антуана Гризманна. Сумма отступных за Облака составит 100 миллионов евро. Текущее соглашение 26-летнего футболиста с «Атлетико» рассчитано до лета 2021 года.

Вратарем интересуется «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».