The Mirror: «Милан» готов выделить Покеттино 300 миллионов на летние трансферы

«Милан» пытается переманить главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, сообщает The Mirror.

По информации источника, чтобы убедить аргентинца сменить команду, руководство итальянского клуба готово выделить ему 300 миллионов евро на летние трансферы.

Однако президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви также планирует предоставить Покеттино солидную сумму на усиление состава. Он надеется, что данный факт вынудит 47-летнего специалиста остаться в Лондоне.