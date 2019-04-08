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    The Mirror: «Милан» готов выделить Покеттино 300 миллионов на летние трансферы

    «Милан» пытается переманить главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, сообщает The Mirror.

    По информации источника, чтобы убедить аргентинца сменить команду, руководство итальянского клуба готово выделить ему 300 миллионов евро на летние трансферы.

    Однако президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви также планирует предоставить Покеттино солидную сумму на усиление состава. Он надеется, что данный факт вынудит 47-летнего специалиста остаться в Лондоне.

    • «Тоттенхэм» не подписал ни одного новичка в течение двух последних трансферных окон.
    • Контракт Покеттино с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: The Mirror

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    08.04.2019 11:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 апреля 2019, 15:13

      Все это маловероятно.

      1
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 8 апреля 2019, 12:55

      Не раздувайте - он еще ничего не выиграл.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 8 апреля 2019, 12:19

      навряд ли, во-первых если Миоан попадет в ЛЧ, то это целиком и полностью заслуга Гаттузо, увольнять его не имеет смысла, а вот если не попадет и его все-таки уволят, то не верится, что Маурицио Пок(Ч)еттино возьмется за такую работу

      4
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Dizayner 8 апреля 2019, 12:30

      30 очков отставания от Юве это провал, инвесторов такой тренер удовлетворять не может если у них есть амбициозные планы.А для китайцев 300 млн это не деньги.

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > александр п 8 апреля 2019, 13:11

      это так, но ведь перед началом сезона никто им не ставил цель стать чемпионами, по-моему было попадание в лч

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dizayner 8 апреля 2019, 13:41

      Китайцам нужно первое место и успехи в ЛЧ.Поэтому они наймут топ-тренера и будут строить вокруг него команду.Гаттузо к топам явно не относится.

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > александр п 8 апреля 2019, 13:47

      Каким китайцам? Милан уже американской компании принадлежит,забрали Милан у китайцев за долги) А с таким составом который сейчас у Милана 4 место это хороший результат.

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dgad 8 апреля 2019, 13:51

      А не один ли хрен кому он теперь принадлежит,главное есть у них амбиции и деньги или нет.

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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 8 апреля 2019, 12:00

      Вы бы уважаемые редакторы определились как писать фамилию тренера. А то в заголовке одна, а в тексте другая.

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