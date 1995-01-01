Бабаев: «Есть шансы, что Влашич останется в ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что полузащитник Никола Влашич может остаться в московском клубе.

– Какова ситуация с будущим Влашича? Английские СМИ пишут, что «Эвертон» рассчитывает на хорвата в следующем сезоне и вернет его назад.

– Мы в активной стадии переговоров с английским клубом. Я очень надеюсь, что они для нас завершатся успешно. Хотя, стоит признать, что ситуация непростая. Поскольку у «Эвертона» есть по этому футболисту несколько предложений от европейских команд. Понятно, что у Влашича есть огромное желание остаться в ЦСКА. У его агента, с которым мы буквально вчера общались, тоже. Так что работа ведется. Думаю, в ближайшее время наступит ясность.

– ЦСКА хочет продлить аренду Влашича?

– Рассматриваются все варианты. Ведь конкуренция очень высокая. Сейчас ситуация сложнее, чем летом, хотя и тогда трансфер получился непростым. Но теперь увеличилось количество клубов, которые готовы выкупать Влашича – причем за довольно существенные деньги.

– Но шансы, что хорват останется в ЦСКА, есть?

– Да, есть.