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    Бабаев: «Есть шансы, что Влашич останется в ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что полузащитник Никола Влашич может остаться в московском клубе.

    – Какова ситуация с будущим Влашича? Английские СМИ пишут, что «Эвертон» рассчитывает на хорвата в следующем сезоне и вернет его назад.

    – Мы в активной стадии переговоров с английским клубом. Я очень надеюсь, что они для нас завершатся успешно. Хотя, стоит признать, что ситуация непростая. Поскольку у «Эвертона» есть по этому футболисту несколько предложений от европейских команд. Понятно, что у Влашича есть огромное желание остаться в ЦСКА. У его агента, с которым мы буквально вчера общались, тоже. Так что работа ведется. Думаю, в ближайшее время наступит ясность.

    – ЦСКА хочет продлить аренду Влашича?

    – Рассматриваются все варианты. Ведь конкуренция очень высокая. Сейчас ситуация сложнее, чем летом, хотя и тогда трансфер получился непростым. Но теперь увеличилось количество клубов, которые готовы выкупать Влашича – причем за довольно существенные деньги.

    – Но шансы, что хорват останется в ЦСКА, есть?

    – Да, есть.

    • Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» летом 2018 года на правах аренды.
    • В текущем сезоне хорват забил пять голов и сделал три результативные передачи в 19 матчах РПЛ.
    • Сообщалось, что на 21-летнего игрока претендует «Бешикташ». Турки готовы заплатить за него 17 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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