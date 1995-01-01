Семин: «Если бы мне до игры предложили ничью, я бы отказался. Но думаю, что она закономерна»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

– Как настраивали команду на игру?

– Незачем мотивировать футболистов на «Зенит». Это лидер, который борется за чемпионство. В первом тайме мы были скованными. Начало матча получилось неплохим, мы контролировали мяч, но не били по воротам. Делали лишние передачи вместо удара. «Зенит» их перехватывал и начинал свои атаки. Второй тайм сыграли лучше. Владели инициативой, хотя также пропускали контратаки.

– Неточный последний пас у штрафной становится плохой привычкой «Локомотива».

– Хорошо, что мы подходим к штрафной. Моменты есть – будем учиться бить.

– Почему в старте вышел Эдер?

– Нападающие конкурируют за место в составе. Смолов сыграл в прошлом матче, который был три дня назад. Еще одного дня отдыха нам не хватило. Заменили Эдера, потому что он неплохо вел борьбу против двух защитников и подустал.

– Вы довольны результатом матча?

– Если бы мне до игры предложили ничью, я бы отказался. Но думаю, что она закономерна. Мы движемся вперед и продолжаем бороться. Впереди еще восемь туров.

– Почему поменяли Кварацхелию в перерыве?

– Меня устраивала его игра. Он тренировался в общей группе и был неплох. Хвича – молодой и талантливый. Мы планировали его на 45 минут, после чего выпустили Фернандеша. Ману еще не набрал кондиций, но вышел на замену блестяще.

– Почему в старте не оказалось Денисова?

– Три дня назад он играл с «Ростовом», а Крыховяк тот матч пропустил. Провели ротацию.

– Валерий Карпин после поражения от «Уфы» сказал, что «Ростов» зря вышел в полуфинал Кубка России. Вы не жалеете?

– Мы боремся за все трофеи. Три дня – нормальный цикл, к которому нужно привыкнуть.

– Как вам игра Антона Миранчука?

– Когда-то же он может не забить. Сегодня моментов не было. Значит, Антон сыграл хуже, чем в предыдущие пять матчей.

– Что с Фарфаном?

– Травма. Травмы часто случаются после сборной. Мы готовили его к матчу, но сыграть Фарфан не смог. Надеемся, он выйдет против «Ахмата».

Не удивляйтесь классным голам Ракицкого. Он забивал так и раньше