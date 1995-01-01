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    Семин: «Если бы мне до игры предложили ничью, я бы отказался. Но думаю, что она закономерна»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

    – Как настраивали команду на игру?

    – Незачем мотивировать футболистов на «Зенит». Это лидер, который борется за чемпионство. В первом тайме мы были скованными. Начало матча получилось неплохим, мы контролировали мяч, но не били по воротам. Делали лишние передачи вместо удара. «Зенит» их перехватывал и начинал свои атаки. Второй тайм сыграли лучше. Владели инициативой, хотя также пропускали контратаки.

    – Неточный последний пас у штрафной становится плохой привычкой «Локомотива».

    – Хорошо, что мы подходим к штрафной. Моменты есть – будем учиться бить.

    – Почему в старте вышел Эдер?

    – Нападающие конкурируют за место в составе. Смолов сыграл в прошлом матче, который был три дня назад. Еще одного дня отдыха нам не хватило. Заменили Эдера, потому что он неплохо вел борьбу против двух защитников и подустал.

    – Вы довольны результатом матча?

    – Если бы мне до игры предложили ничью, я бы отказался. Но думаю, что она закономерна. Мы движемся вперед и продолжаем бороться. Впереди еще восемь туров.

    – Почему поменяли Кварацхелию в перерыве?

    – Меня устраивала его игра. Он тренировался в общей группе и был неплох. Хвича – молодой и талантливый. Мы планировали его на 45 минут, после чего выпустили Фернандеша. Ману еще не набрал кондиций, но вышел на замену блестяще.

    – Почему в старте не оказалось Денисова?

    – Три дня назад он играл с «Ростовом», а Крыховяк тот матч пропустил. Провели ротацию.

    – Валерий Карпин после поражения от «Уфы» сказал, что «Ростов» зря вышел в полуфинал Кубка России. Вы не жалеете?

    – Мы боремся за все трофеи. Три дня – нормальный цикл, к которому нужно привыкнуть.

    – Как вам игра Антона Миранчука?

    – Когда-то же он может не забить. Сегодня моментов не было. Значит, Антон сыграл хуже, чем в предыдущие пять матчей.

    – Что с Фарфаном?

    – Травма. Травмы часто случаются после сборной. Мы готовили его к матчу, но сыграть Фарфан не смог. Надеемся, он выйдет против «Ахмата».

    Не удивляйтесь классным голам Ракицкого. Он забивал так и раньше

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +226

      CSKA57 2 минуты назад

      Весьма мудро!

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