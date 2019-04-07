Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Семак: «Жаль, что пропустили после нелепого рикошета. Но это футбол»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

    — Как и следовало ожидать, получилась достаточно напряженная игра. Жаль, что пропустили после нелепого рикошета, но это футбол. Ни нам, ни сопернику не хотелось проигрывать, обе команды старались победить. В конце второго тайма имели достаточно опасные моменты, которые могли превратить в забитый мяч. Его нам не хватило. Ничьей мы, конечно, недовольны. Хотелось выиграть, но это футбол. Будем готовиться к следующему матчу и двигаться вперед.

    — Чаще всего говорят, что «Зенит», скорее всего, станет чемпионом. Насколько это давит на вас?

    — Любой команде, и нам в том числе, сложно лидировать с первого тура. Есть груз ответственности, накопленная усталость. Должны делать свою работу. Из того, что говорят, пытаемся взять то, что нужно и полезно. Говорят многое, но надо выполнять свою работу и двигаться вперед.

    — Кристиан Нобоа пока не готов играть в старте или проблема в лимите на легионеров?

    — Он готов играть. Пропустил достаточно много, потом ездил в сборную, после которой пришлось адаптироваться из-за разницы часовых поясов. Сейчас он готов играть, но в связи с травмами россиян — Шатова, Ерохина и Кузяева — мы ограничены. И Кристиан тоже страдает из-за лимита в том числе. Конечно, рассчитываем на него, не сомневаюсь, что найдем как его использовать.

    Не удивляйтесь классным голам Ракицкого. Он забивал так и раньше

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +717

      lotsman 46 минут назад

      " Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1)......"
      --------------------------------------------------------------------------
      О каком поражении речь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66992

      Рубик Докоян 54 минуты назад

      Без Дриусси можно играть. Как появится Кузяев можно играть Ярик и Маммана ЦЗ. Бано крайнего справа, а слева Жирков. На будущее можно и стремя ЦЗ практиковать.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77076
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66711
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru