Семак: «Жаль, что пропустили после нелепого рикошета. Но это футбол»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

— Как и следовало ожидать, получилась достаточно напряженная игра. Жаль, что пропустили после нелепого рикошета, но это футбол. Ни нам, ни сопернику не хотелось проигрывать, обе команды старались победить. В конце второго тайма имели достаточно опасные моменты, которые могли превратить в забитый мяч. Его нам не хватило. Ничьей мы, конечно, недовольны. Хотелось выиграть, но это футбол. Будем готовиться к следующему матчу и двигаться вперед.

— Чаще всего говорят, что «Зенит», скорее всего, станет чемпионом. Насколько это давит на вас?

— Любой команде, и нам в том числе, сложно лидировать с первого тура. Есть груз ответственности, накопленная усталость. Должны делать свою работу. Из того, что говорят, пытаемся взять то, что нужно и полезно. Говорят многое, но надо выполнять свою работу и двигаться вперед.

— Кристиан Нобоа пока не готов играть в старте или проблема в лимите на легионеров?

— Он готов играть. Пропустил достаточно много, потом ездил в сборную, после которой пришлось адаптироваться из-за разницы часовых поясов. Сейчас он готов играть, но в связи с травмами россиян — Шатова, Ерохина и Кузяева — мы ограничены. И Кристиан тоже страдает из-за лимита в том числе. Конечно, рассчитываем на него, не сомневаюсь, что найдем как его использовать.

Не удивляйтесь классным голам Ракицкого. Он забивал так и раньше