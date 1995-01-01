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    Гилерме – о голе Ракицкого: «Сложный удар с очень близкого расстояния. Я ничего не видел»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

    «Согласен, что это была главная игра сезона. Мы встречались дома с «Зенитом». У нас была возможность сократить отставание на три очка, но впереди ещe восемь туров. Думаю, еще ничего не решено, есть шансы.

    Я знал, что Ракицкий хорошо исполняет штрафные. Просто сложный удар с очень близкого расстояния, и я ничего не видел. Он хорошо пробил. Но самое главное, что мы не проиграли. У нас есть возможность. У них впереди еще сложная игра с «Краснодаром», игры с другими соперниками. Будем бороться до конца», – сказал Гилерме в эфире программы «После футбола».

    Не удивляйтесь классным голам Ракицкого. Он забивал так и раньше

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +66992

      Рубик Докоян 1 час назад

      Могли не раз наказать за его выходы и забеги, но с техникой приёма и обработки мяча у нас многие футболисты не дружат.

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      Рейтинг: +90

      бей-забей > Рубик Докоян 48 минут назад

      А их этому не учили.Иногда смотришь во дворах пацаны играют в удовольствие.Есть интересные ребята,но они во дворе,наших тренеров не интересуют.Это футбол по русски,жестокий и беспощадный

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      Рейтинг: +66992

      Рубик Докоян > бей-забей 39 минут назад

      Это в моё детство тренеры ходили по дворам, на уроки физкультуры в школу и отбирали ребят. Да мы и сами приходили в ДЮСШа и просили сыграть двусторонку в баскет или в команду мастеров класса "Б" по футболу. Дрючили и тех и тех. Потом тренер говорил, кого берёт и кому приходить на тренировки. А теперь родители ведут своих чад и там кошельками меряются.

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