Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Согласен, что это была главная игра сезона. Мы встречались дома с «Зенитом». У нас была возможность сократить отставание на три очка, но впереди ещe восемь туров. Думаю, еще ничего не решено, есть шансы.

Я знал, что Ракицкий хорошо исполняет штрафные. Просто сложный удар с очень близкого расстояния, и я ничего не видел. Он хорошо пробил. Но самое главное, что мы не проиграли. У нас есть возможность. У них впереди еще сложная игра с «Краснодаром», игры с другими соперниками. Будем бороться до конца», – сказал Гилерме в эфире программы «После футбола».

Не удивляйтесь классным голам Ракицкого. Он забивал так и раньше