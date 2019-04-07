Косту могут дисквалифицировать на срок до 12 матчей

Стало известно, какое наказание грозит нападающему «Атлетико» Диего Косте.

Испанский форвард получил красную карточку в матче 31-го тура Примеры с «Барселоной» (0:2). В середине первого тайма футболист обругал арбитра Хесуса Хиль Мансано. Позже появилась информация, что Коста был удален за реплику судье «Срал я на твою маму-шлюху».

По информации AS, Коста может получить дисквалификацию до 12 матчей. Игрок не только обругал Мансано, но и хватал его за руку, что делать запрещается.