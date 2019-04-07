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    Косту могут дисквалифицировать на срок до 12 матчей

    Стало известно, какое наказание грозит нападающему «Атлетико» Диего Косте.

    Испанский форвард получил красную карточку в матче 31-го тура Примеры с «Барселоной» (0:2). В середине первого тайма футболист обругал арбитра Хесуса Хиль Мансано. Позже появилась информация, что Коста был удален за реплику судье «Срал я на твою маму-шлюху».

    По информации AS, Коста может получить дисквалификацию до 12 матчей. Игрок не только обругал Мансано, но и хватал его за руку, что делать запрещается.

    • В нынешнем сезоне Коста забил два гола в 16 матчах чемпионата Испании.
    • Контракт нападающего с «Атлетико» рассчитан до 2021 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4863

      Skull_Boy 15 минут назад

      Играть не может, а только языком трепать и так же сдохнет, как и Бало, а потом как дойдет в башке за счастье будет и за середняк играть, одним словом долб

      1
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      Рейтинг: +50

      Nurik Ponsuato 37 минут назад

      Если он реально так выразился то 12 матчей это минимум , животное зажрался Иети

      1
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