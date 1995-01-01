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    Дивеев – о матче «Спартак» – ЦСКА: «Как будто вышел на войну»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0). 19-летний футболист отыграл всю встречу.

    — Игорь, фантастические эмоции! Армейцы уверенно и красиво обыграли «Спартак»!

    — Игра была великолепная. Понравилась мне самому, наверное, понравилась и болельщикам. В первом тайме не все получалось, и тренеры указали нам на то, что нужно поменять в игре. Во второй половине забили быстрый гол, и «Спартак» потерялся. Потом забили и второй.

    — Это твое первое главное дерби страны, в «Уфе» такого быть не может. Ощутил градус противостояния?

    — Да, это было видно и по сопернику. Как будто ты вышел на войну. Бьют все если не в мяч, то в ногу. Впечатления самые хорошие. Все было супер!

    — Какой момент был решающим в матче?

    — Когда мы выходили на второй тайм. Сразу забили, «Спартак» чуть подсдулся. Потом они начали догонять, но было уже поздно.

    — Открой секрет, о чем Виктор Михайлович говорил в перерыве?

    — Не могу сказать, все остается в команде (улыбается).

    • Дивеев выступает за ЦСКА на правах аренды из «Уфы».
    • Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сообщил, что клуб хочет выкупить россиянина.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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