Дивеев – о матче «Спартак» – ЦСКА: «Как будто вышел на войну»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0). 19-летний футболист отыграл всю встречу.

— Игорь, фантастические эмоции! Армейцы уверенно и красиво обыграли «Спартак»!

— Игра была великолепная. Понравилась мне самому, наверное, понравилась и болельщикам. В первом тайме не все получалось, и тренеры указали нам на то, что нужно поменять в игре. Во второй половине забили быстрый гол, и «Спартак» потерялся. Потом забили и второй.

— Это твое первое главное дерби страны, в «Уфе» такого быть не может. Ощутил градус противостояния?

— Да, это было видно и по сопернику. Как будто ты вышел на войну. Бьют все если не в мяч, то в ногу. Впечатления самые хорошие. Все было супер!

— Какой момент был решающим в матче?

— Когда мы выходили на второй тайм. Сразу забили, «Спартак» чуть подсдулся. Потом они начали догонять, но было уже поздно.

— Открой секрет, о чем Виктор Михайлович говорил в перерыве?

— Не могу сказать, все остается в команде (улыбается).