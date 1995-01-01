РПЛ. «Рубин» и «Арсенал» сыграли вничью

Завершился матч 22-го тура чемпионата России между «Рубином» и тульским «Арсеналом». Команды голов не забили – ничья 0:0.

«Рубин» набрал 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Арсенал» располагается на седьмой позиции, имея на счету 31 балл.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 0:0

Рубин: Коновалов, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Степанов, Камболов, Башкиров, Акбашев (Подберезкин, 77), Могилевец (Полоз, 72), Коновалов, Сагитов (Бухаров, 64).

Арсенал: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Коне, Берхамов, Мирзов, Костадинов, Джорджевич (Бакаев, 46), Кангва.

Предупреждения: Могилевец, 44; Камболов, 79; Подберезкин, 90 – Берхамов, 88.

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