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    РПЛ. «Рубин» и «Арсенал» сыграли вничью

    Завершился матч 22-го тура чемпионата России между «Рубином» и тульским «Арсеналом». Команды голов не забили – ничья 0:0.

    «Рубин» набрал 30 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Арсенал» располагается на седьмой позиции, имея на счету 31 балл.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 0:0

    Рубин: Коновалов, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Степанов, Камболов, Башкиров, Акбашев (Подберезкин, 77), Могилевец (Полоз, 72), Коновалов, Сагитов (Бухаров, 64).

    Арсенал: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Коне, Берхамов, Мирзов, Костадинов, Джорджевич (Бакаев, 46), Кангва.

    Предупреждения: Могилевец, 44; Камболов, 79; Подберезкин, 90 – Берхамов, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +650

      FaTeK1945ru 1 час назад

      ...урааааааааааааааааааааааа!!! Мы чемпионы,досрочно,России по ничьим.

      0
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      Рейтинг: +1172

      compka 1 час назад

      Эхх!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30267

      Полная Канистра 1 час назад

      12- я ничья похоже круг закончат на 15 ничью или более

      0
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      Рейтинг: +17510

      афоня72 1 час назад

      А я 1-1 прогнозировал..

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