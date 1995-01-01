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    АПЛ. «Эвертон» победил «Арсенал» благодаря голу 36-летнего Ягиелки

    «Эвертон» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Арсенал» – 1:0. Единственный гол в этой встрече забил 36-летний защитник Фил Ягиелка.

    «Эвертон» набрал 46 очков и поднялся девятое место в турнирной таблице. «Арсенал», в активе которого 63 очка, занимает четвертую строчку.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

    Эвертон – Арсенал – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ягиелка, 10.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +329

      LMI 7 минут назад

      На самом деле, без троллинга, ОЖИДАЕМОЕ поражение. Арсенал в своем стиле - отвратительная игра на выезде и проигрыш абсолютно немотивированной команде. В этом весь Арсенал, тут без переменю
      Короче - ни хрена нам не светит ЛЧ в третий раз. Закрепились мы в ЛЕ надолго
      Кстати - не проиграть бы еще Уотфорду, что весьма реально. Про Наполи и говорить нечего

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      Рейтинг: +4072

      батог 8 минут назад

      3,14здец !!! Был шанс оторваться !

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