АПЛ. «Эвертон» победил «Арсенал» благодаря голу 36-летнего Ягиелки

На самом деле, без троллинга, ОЖИДАЕМОЕ поражение. Арсенал в своем стиле - отвратительная игра на выезде и проигрыш абсолютно немотивированной команде. В этом весь Арсенал, тут без переменю
Короче - ни хрена нам не светит ЛЧ в третий раз. Закрепились мы в ЛЕ надолго
Кстати - не проиграть бы еще Уотфорду, что весьма реально. Про Наполи и говорить нечего
«Эвертон» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Арсенал» – 1:0. Единственный гол в этой встрече забил 36-летний защитник Фил Ягиелка.
«Эвертон» набрал 46 очков и поднялся девятое место в турнирной таблице. «Арсенал», в активе которого 63 очка, занимает четвертую строчку.
Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур
Гол: 1:0 – Ягиелка, 10.