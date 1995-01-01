АПЛ. «Эвертон» победил «Арсенал» благодаря голу 36-летнего Ягиелки

«Эвертон» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Арсенал» – 1:0. Единственный гол в этой встрече забил 36-летний защитник Фил Ягиелка.

«Эвертон» набрал 46 очков и поднялся девятое место в турнирной таблице. «Арсенал», в активе которого 63 очка, занимает четвертую строчку.

Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

Эвертон – Арсенал – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ягиелка, 10.

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