Карпин: «Почему не забили «Уфе»? Потому что не забили, не смогли»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России с «Уфой». Его команда проиграла в этой встрече со счетом 0:1.

– Не получилось забить. На ваш взгляд, почему?

– Потому что не забили, не смогли забить. Беленов хорошо сыграл.

– Усилили ли команду игроки, которые вышли на замену?

– Раз не выиграли, значит не усилили.

– В чем, на ваш взгляд, была проблема: в построении атак или «Уфе» удалось здорово в защите сыграть?

– «Уфа» хотела выиграть больше, чем мы. Все.