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    Карпин: «Почему не забили «Уфе»? Потому что не забили, не смогли»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России с «Уфой». Его команда проиграла в этой встрече со счетом 0:1.

    – Не получилось забить. На ваш взгляд, почему?

    – Потому что не забили, не смогли забить. Беленов хорошо сыграл.

    – Усилили ли команду игроки, которые вышли на замену?

    – Раз не выиграли, значит не усилили.

    – В чем, на ваш взгляд, была проблема: в построении атак или «Уфе» удалось здорово в защите сыграть?

    – «Уфа» хотела выиграть больше, чем мы. Все.

    • «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 32 очка. Отставание от «Спартака», который идет пятым, составляет четыре очка.
    • В следующем матче «Ростов» и «Спартак» сыграют между собой. Игра пройдет 14 апреля.

    Источник: «Матч Премьер»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1333

      giluxa1963 13 минут назад

      чисто по Карпенски -какой вопрос такой и ответ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30247

      Полная Канистра 19 минут назад

      узнаю Карпина Жёстко и в кратком виде отчёт об игре

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