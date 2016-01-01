Карпин: «Почему не забили «Уфе»? Потому что не забили, не смогли»

чисто по Карпенски -какой вопрос такой и ответ
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России с «Уфой». Его команда проиграла в этой встрече со счетом 0:1.
– Не получилось забить. На ваш взгляд, почему?
– Потому что не забили, не смогли забить. Беленов хорошо сыграл.
– Усилили ли команду игроки, которые вышли на замену?
– Раз не выиграли, значит не усилили.
– В чем, на ваш взгляд, была проблема: в построении атак или «Уфе» удалось здорово в защите сыграть?
– «Уфа» хотела выиграть больше, чем мы. Все.
- «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 32 очка. Отставание от «Спартака», который идет пятым, составляет четыре очка.
- В следующем матче «Ростов» и «Спартак» сыграют между собой. Игра пройдет 14 апреля.