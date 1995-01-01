Панюков – в атаке «Урала» на матч с «Енисеем», Погребняк остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Енисея» на матч 22-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня в Екатеринбурге, начало – в 14:00 по московскому времени.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Панюков.

Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Динга, Ароян, Бавин, Катрич, Жигулев, Араторе, Погребняк.

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Зотов, Сарр, Кутьин, Саркисов.

Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Комолов, Комков, Семакин, Савичев, Хубулов, Костюков.