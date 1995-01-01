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    Панюков – в атаке «Урала» на матч с «Енисеем», Погребняк остался в запасе

    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Енисея» на матч 22-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня в Екатеринбурге, начало – в 14:00 по московскому времени.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Панюков.

    Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Динга, Ароян, Бавин, Катрич, Жигулев, Араторе, Погребняк.

    «Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Зотов, Сарр, Кутьин, Саркисов.

    Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Комолов, Комков, Семакин, Савичев, Хубулов, Костюков.

    • «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 23 очка.
    • В активе «Енисея» 12 очков и последняя позиция.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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