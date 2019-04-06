Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Теннисисты Хачанов и Рублев благодаря Пике посетили матч «Барселона» – «Атлетико»

    Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев побывали на матче 31 тура Примеры между «Барселоной» и «Атлетико» (2:0). За билеты спортсмены поблагодарили защитника каталонцев Жерара Пике.

    «Отличный матч сегодня! «Барселона» была в ударе! Спасибо Жерару Пике за билеты и с победой», – написал Хачанов в инстаграме.

    • 22-летний Хачанов – четырехкратный победитель турниров серии АТР (Ассоциации теннисистов-профессионалов).
    • На счету 21-летнего Рублева – один титул.
    • «Барселона» лидирует в Примере с 11-очковым отрывом.

    text

    Публикация от text (@karenkhachanov)

    Источник: Инстаграм Карена Хачанова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77076
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66711
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru