Теннисисты Хачанов и Рублев благодаря Пике посетили матч «Барселона» – «Атлетико»

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев побывали на матче 31 тура Примеры между «Барселоной» и «Атлетико» (2:0). За билеты спортсмены поблагодарили защитника каталонцев Жерара Пике.

«Отличный матч сегодня! «Барселона» была в ударе! Спасибо Жерару Пике за билеты и с победой», – написал Хачанов в инстаграме.

22-летний Хачанов – четырехкратный победитель турниров серии АТР (Ассоциации теннисистов-профессионалов).

На счету 21-летнего Рублева – один титул.

«Барселона» лидирует в Примере с 11-очковым отрывом.