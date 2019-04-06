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    «Пора уже свой мозг освобождать от этого наследия Карреры». Назаров написал стихотворение после поражения «Спартака»

    Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил стихотворение матчу 22 тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Оба гола были забиты во втором тайме.

    «Футбольный матч не спринт, а марафон,
    Не хватит в нем прилежного старанья,
    И не простит кипящий стадион
    Короткого и нервного дыханья.

    Ошеломить, в надежде напугать -
    Убогая, трусливая манера,
    Пора уже свой мозг освобождать
    От этого наследия Карреры.

    От первого нокдауна поплыть
    Не может гладиатор на арене,
    Ведь, он выходит драться, чтобы жить,
    А не сдаваться, стоя на коленях!

    Не опускайте никогда свой щит,
    Любой удар, лишь мужеством измерен,
    А то придется с кличкой «Временщик»
    Идти туда, где нужен слабый тренер.

    Но я отставки Вашей не приму,
    Нет повода еще слагать доспехи,
    Есть только пища сердцу и уму,
    Кровавая и горестная веха», – написал Назаров.

    • «Спартак» идет в таблице в зоне Лиги Европы.
    • Ближайший соперник – «Ростов».
    • ЦСКА занимает третье место.

    text

    Публикация от text (@dmitry_nazarov_official)

    Источник: Инстаграм Дмитрия Назарова

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии24
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      Рейтинг: +335

      Grag 27 минут назад

      как же бесит этот рифмоплет.

      3
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      Рейтинг: +473

      Genz 32 минуты назад

      Два раза Назарова лишали прав за езду в нетрезвом виде. Было ещё куча протоколов за последние 10 лет за дебош в пьяном состоянии. Первый тайм Спартак играл хорошо, только не реализовал мосенты

      0
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      Рейтинг: +652

      deimos88 33 минуты назад

      Убого и трусливо проигрывать по ударам за матч каждой команде чемпионата, надеясь на остатки вертикального футбола от прошлого тренера

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9180

      Garrincha58 50 минут назад

      вот когда родятся новые Мостовые Черенковы Гвриловы Дасаевы Карпины тогда и заиграет ваш Српартак а пока что там играют пришлые Джикии Селиховы Ташаевы Зобнины и всякие бразилы непонятные, своих то нет и у других забираете, а толку нет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      Фанат Рубина 52 минуты назад

      наоборот нужно возвращать Массимо Спартаку, иначе его позовут в Ювентус, и вернутся он уже не захочет..
      или еще куда нибудь в конце сезона точно это произойдет я думаю!
      или другой клуб рпл его пригласит и будет он как Баринов Дима делать со спартаком!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9180

      Garrincha58 55 минут назад

      писака ё моё

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5153

      silver29 59 минут назад

      Я вас недолюбил... не досогрел... захлопнул дверь и просто не вернулся, зачем пишу ? отвечу вы наверно удивитесь, так хочется кому-то дать совет, пока не поздно просто похмелитесь. (Массимо Каррера для Дмитрия Назарова).

      8
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      Рейтинг: +101

      mirspirs 1 час назад

      Господи, когда он уже уймется, лишь бы пафосные памфлеты писать. Сирые и убогие могут поддерживать эти высеры, не стоит забывать, что с лайка под его очередным шедевром разразился скандал, который не потухнет до сих пор. Я болею за локомотив, но мне противно читать эти по этические высеры от замшелого кузьмича

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3991

      piligrim1986 1 час назад

      бери своего кононова и стартуй с ним нах...
      а в тарасовку вернулся спартаковский футбол, такой же унылый и убогий

      7
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    • ...
      Рейтинг: +4706

      Сильвербой 1 час назад

      Может уже хватит всяким упырям пиариться за счет клуба?

      6
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