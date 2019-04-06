«Пора уже свой мозг освобождать от этого наследия Карреры». Назаров написал стихотворение после поражения «Спартака»

Народный артист России, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил стихотворение матчу 22 тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Оба гола были забиты во втором тайме.

«Футбольный матч не спринт, а марафон,

Не хватит в нем прилежного старанья,

И не простит кипящий стадион

Короткого и нервного дыханья.

Ошеломить, в надежде напугать -

Убогая, трусливая манера,

Пора уже свой мозг освобождать

От этого наследия Карреры.

От первого нокдауна поплыть

Не может гладиатор на арене,

Ведь, он выходит драться, чтобы жить,

А не сдаваться, стоя на коленях!

Не опускайте никогда свой щит,

Любой удар, лишь мужеством измерен,

А то придется с кличкой «Временщик»

Идти туда, где нужен слабый тренер.

Но я отставки Вашей не приму,

Нет повода еще слагать доспехи,

Есть только пища сердцу и уму,

Кровавая и горестная веха», – написал Назаров.

«Спартак» идет в таблице в зоне Лиги Европы.

Ближайший соперник – «Ростов».

ЦСКА занимает третье место.