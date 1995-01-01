Глушаков – худший игрок матча с ЦСКА по InStat

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оказался худшим игроком матча 22 тура РПЛ против ЦСКА (0:2) по индексу сервиса спортивной статистики InStat. Показатель хавбека равен 229 – меньше всех других футболистов встречи.

Индекс учитывает совокупность технико-тактических действий: точность передач, покрытая дистанция, скорость и другие.

По ходу встречи из-за акции против Глушакова случилась драка на трибунах.

Игрок провел на поле 62 минуты, без него команда не пропустила ни одного гола.

В текущем сезоне РПЛ Глушаков провел 15 матчей, забил три гола.

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