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    Глушаков – худший игрок матча с ЦСКА по InStat

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оказался худшим игроком матча 22 тура РПЛ против ЦСКА (0:2) по индексу сервиса спортивной статистики InStat. Показатель хавбека равен 229 – меньше всех других футболистов встречи.

    Индекс учитывает совокупность технико-тактических действий: точность передач, покрытая дистанция, скорость и другие.

    • По ходу встречи из-за акции против Глушакова случилась драка на трибунах.
    • Игрок провел на поле 62 минуты, без него команда не пропустила ни одного гола.
    • В текущем сезоне РПЛ Глушаков провел 15 матчей, забил три гола.

    Болельщики «Спартака» подрались из-за Глушакова. Один из них без сознания

    Источник: Твиттер Дмитрия Симонова

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    Сегодня, 06:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +681

      spartakuz 11 минут назад

      Он вообще самый худший в составе, и бесполезный.

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