Глушаков – худший игрок матча с ЦСКА по InStat

Он вообще самый худший в составе, и бесполезный.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оказался худшим игроком матча 22 тура РПЛ против ЦСКА (0:2) по индексу сервиса спортивной статистики InStat. Показатель хавбека равен 229 – меньше всех других футболистов встречи.
Индекс учитывает совокупность технико-тактических действий: точность передач, покрытая дистанция, скорость и другие.
- По ходу встречи из-за акции против Глушакова случилась драка на трибунах.
- Игрок провел на поле 62 минуты, без него команда не пропустила ни одного гола.
- В текущем сезоне РПЛ Глушаков провел 15 матчей, забил три гола.
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