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    Друг избитого фаната «Спартака»: «У него принципиальная позиция по Глушакову, а напали проплаченные шестерки»

    Во время матча 22 тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (0:2) на трибунах «Открытия Арены» случилась драка. Болельщика, пришедшего с шарфом с надписью против Дениса Глушакова, избили. Ситуацию прокомментировал друг пострадавшего Александр Гуминский.

    «Реакция других фанатов на трибуне? Это вопросы к тем болельщикам, которые там были. Со слов моего друга на него было совершено три прыжка, на третий его вырубили — окончательно затоптали. Есть такой модный музыкальный исполнитель – «Нейроманах Феофан» и у него есть трек «Притоптать», так и моего друга притоптали эти проплаченные шестeрки. Просто втоптали в бетон стадиона «Открытие Арена».

    Собирается ли он подавать на них в полицию? В отличие от тех, кто притоптал моего друга, Илья – настоящий фанат, для него принципы – превыше всего. У него есть принципиальная позиция против Глушакова, также есть и принципы не обращаться в органы правопорядка, а решать свои проблемы самостоятельно», – сказал Гуминский.

    • Надпись на упомянутом шарфе – «Мразь ты. Жало запилишь».
    • Есть информация, что мужчина с шарфом провоцировал окружавших его болельщиков.
    • Глушаков в дерби провел 62 минуты, без него команда не пропустила ни одного гола.

    Болельщики «Спартака» подрались из-за Глушакова. Один из них без сознания

    Источник: «Чемпионат»

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