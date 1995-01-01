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    Обляков – после игры со «Спартаком»: «Когда-нибудь фарт должен был оказаться на нашей стороне»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обялков прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

    – Почему первый тайм ваша команда провела хуже «Спартака»?

    – Не согласен с этим. Да, у соперника были опаснее моменты, но и мы сделали несколько хороших подходов. Так что скорее уж игра до перерыва была равной. Во втором тайме огромную роль сыграл быстрый гол, после чего мы уже доводили дело до конца.

    – Получается, сделали работу над ошибками после «Уфы»?

    – Безусловно, было крайне обидно упустить победу в прошлом матче, в котором мы вели в два мяча. Это ни в какие рамки не лезет. Понятно, что такое преимущество упускать нельзя, и в дерби нам это удалось.

    – С точки зрения обороны ЦСКА лучше выглядел во втором тайме?

    – После голов действительно отошли в оборону, старались играть надежнее. А в самой концовке уже старались играть по счету, поэтому «Спартак» и не создавал моменты.

    – Был ли в этой победе элемент везения? Все-таки первый гол получился курьезным.

    – Наверное, это первый в сезоне матч, когда удача немного повернулась к нам лицом. Сколько было игр, в которых мы владели преимуществом, но в итоге теряли очки или вовсе проигрывали. Когда-нибудь фарт должен был оказаться на нашей стороне.

    – Получилось ли дерби фееричным, как все обычно ждут?

    – Думаю, болельщикам понравилось. Для нас матч получился более чем красивым. Хочется поблагодарить фанатов, чья поддержка нам очень помогла.

    • «Спартак» с 36 очками занимает пятое место в таблице.
    • ЦСКА с 40 очками идет третьим.

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    Источник: «Матч ТВ»

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