Полузащитник ЦСКА Иван Обялков прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

– Почему первый тайм ваша команда провела хуже «Спартака»?

– Не согласен с этим. Да, у соперника были опаснее моменты, но и мы сделали несколько хороших подходов. Так что скорее уж игра до перерыва была равной. Во втором тайме огромную роль сыграл быстрый гол, после чего мы уже доводили дело до конца.

– Получается, сделали работу над ошибками после «Уфы»?

– Безусловно, было крайне обидно упустить победу в прошлом матче, в котором мы вели в два мяча. Это ни в какие рамки не лезет. Понятно, что такое преимущество упускать нельзя, и в дерби нам это удалось.

– С точки зрения обороны ЦСКА лучше выглядел во втором тайме?

– После голов действительно отошли в оборону, старались играть надежнее. А в самой концовке уже старались играть по счету, поэтому «Спартак» и не создавал моменты.

– Был ли в этой победе элемент везения? Все-таки первый гол получился курьезным.

– Наверное, это первый в сезоне матч, когда удача немного повернулась к нам лицом. Сколько было игр, в которых мы владели преимуществом, но в итоге теряли очки или вовсе проигрывали. Когда-нибудь фарт должен был оказаться на нашей стороне.

– Получилось ли дерби фееричным, как все обычно ждут?

– Думаю, болельщикам понравилось. Для нас матч получился более чем красивым. Хочется поблагодарить фанатов, чья поддержка нам очень помогла.

«Спартак» с 36 очками занимает пятое место в таблице.

ЦСКА с 40 очками идет третьим.

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